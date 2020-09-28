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Кременчуцькі бібліотеки отримали 642 іноземні книги

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 315

 

Інститут розвитку Кременчука передав книжки в рамках акції «Іноземні книжки - бібліотекам міста»

23 вересня в рамках акції «Іноземні книжки - бібліотекам міста» Інститут розвитку Кременчука передав кременчуцьким бібліотекам 642 іноземні книги. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Примірники надійшли від Естонської Республіки в Україні, книжкові подарунки також привезли посли Литви і Індонезії та радник з питань економіки Посольства Азербайджану.


Серед подарованих книжок – дитячі казки з Естонії, книги з політології, філології, історії, відомі художні твори українською, англійською та російською мовами. Із їхньої загальної кількості 95% - українською мовою.


Всього бібліотеки міста отримали 642 примірника із Азербайджану, Австрії, Індонезії, Литви, Естонії, Польщі, Казахстану.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: библиотека книги
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