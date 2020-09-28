5 нагород завоювали борці на чемпіонаті Полтавщини з греко-римської боротьби
Сьогодні, 07:13
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Вітаємо спортсменів та тренера Бузька з перемогами
25 вересня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської борьби серед чоловіків. Пятеро кременчужан завоювали золоті та срібні нагороди. Про це повідомляє пресслужба школи-інтернат ім.Піддубного.
Під керівництвом тренера С.Бузька нагороди завоювали:
- Дмитро Вовк - 1 місце
- Ерік Шевченко - 2 місце
- Антон Комаревцев - 2 місце
- тренер школи Арсен Сандуленка - 1 місце
- випускник школи Владислав Іваніна - 1 місце.