5 нагород завоювали борці на чемпіонаті Полтавщини з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 330

Вітаємо спортсменів та тренера Бузька з перемогами

25 вересня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської борьби серед чоловіків. Пятеро кременчужан завоювали золоті та срібні нагороди. Про це повідомляє пресслужба школи-інтернат ім.Піддубного.





Під керівництвом тренера С.Бузька нагороди завоювали: