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Кременчук, Спорт, Кременчуг

5 нагород завоювали борці на чемпіонаті Полтавщини з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 330

 

Вітаємо спортсменів та тренера Бузька з перемогами

25 вересня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської борьби серед чоловіків. Пятеро кременчужан завоювали золоті та срібні нагороди. Про це повідомляє пресслужба школи-інтернат ім.Піддубного. 


Під керівництвом тренера С.Бузька нагороди завоювали:

  • Дмитро Вовк - 1 місце
  • Ерік Шевченко - 2 місце
  • Антон Комаревцев - 2 місце
  • тренер школи Арсен Сандуленка - 1 місце 
  • випускник школи Владислав Іваніна - 1 місце.
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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
компанія «Інтера Люкс»

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