«Кременчук» після коронавірусної перерви громить «Білий Барс»

Сьогодні, 21:37 Переглядів: 213

На двох хокеїсти закинули 11 шайб

Сьогодні, 28 вересня, у Білій Церкві відбувся третій матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч, в якому «Білий Барс» приймав «Кременчук». Раніше "містяни" виграли обидва матчі, і вели в серії 2:0.





«Білий Барс» вийшов в досить урізаному складі: з різних причин матч пропускали лідери команди Кирило Кучер, Павло Таран, Сергій Логачов, Максим Ядловський, Владислав Куцевич, Сергій Бабинець та Роман Благий.





Вже на 4-й хвилині рахунок у матчі відкрив форвард «Кременчука» Олександр Коробов, який реалізував більшість. Через 11 хвилин перевагу гостей подвоїв Владислав Грицьких.





У другій двадцятихвилинці «Білий Барс» зміг закинути одну шайбу: Вадим Мазур майстерно вивів Дениса Бородая сам на сам з голкіпером, і 18-річний форвард закинув свою першу шайбу в плей-офф УХЛ.





Однак потім ще в другому періоді «Кременчук» довів рахунок до розгромного: по шайбі закинули Олександр Коробов, Микола Кисельов, Артем Дубінін і Єгор Серанов.





На старті третього періоду свою третю шайбу в матчі закинув Олександр Коробов, на що «Білий Барс» відповів реалізованою більшістю у виконанні Андрія Удовиченка.





В останні 13 хвилин закидали тільки гравці «Кременчука»: спочатку відзначився Тимофій Савицький, а потім дубль в підсумковий протокол "вписав" Владислав Грицьких, який встановив таким чином підсумковий рахунок в матчі - 2:9.





Наступний матч між командами в рамках півфінальної серії плей-офф пройде завтра, 29 вересня. Початок зустрічі о 18:00, пряма трансляція - на сайті XSPORT.ua.