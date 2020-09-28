Викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю – фальсифікатом «поїли» й жителів Полтавщини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 528

У Дніпропетровській області викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення лікеро-горілчаних напоїв. За інформацією пресслужби Полтавської обласної прокуратури, виготовлення алкоголю організували в антисанітарних умовах із сировини сумнівної якості. Реалізовували «продукцію» під виглядом відомих торгових марок на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України.





Під час санкціонованих обшуків у місцях виготовлення, зберігання алкогольних напоїв, за місцем проживання осіб, в автомобілях, вилучили:

велику кількість пластикових пляшок із спиртовмісною рідиною загальним об’ємом майже 2,5 тисячі літрів;

тетрапаки із понад 800 літрами алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам державних стандартів;

місткості з різноманітними добавками та есенціями;

обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних напоїв;

оргтехніку, документи тощо.

Наразі трьом жителям Дніпропетровщини повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконному їх виготовленні (ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).





Досудове розслідування триває.