Викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю – фальсифікатом «поїли» й жителів Полтавщини

У Дніпропетровській області викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення лікеро-горілчаних напоїв. За інформацією пресслужби Полтавської обласної прокуратури, виготовлення алкоголю організували в антисанітарних умовах із сировини сумнівної якості. Реалізовували «продукцію» під виглядом відомих торгових марок на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України.
Під час санкціонованих обшуків у місцях виготовлення, зберігання алкогольних напоїв, за місцем проживання осіб, в автомобілях, вилучили:
Наразі трьом жителям Дніпропетровщини повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконному їх виготовленні (ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).
Досудове розслідування триває.