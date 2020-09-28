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Надзвичайні новини, Полтавщина

Викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю – фальсифікатом «поїли» й жителів Полтавщини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 528

 

Незаконне вироблення алкоголю організували на території Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення лікеро-горілчаних напоїв. За інформацією пресслужби Полтавської обласної прокуратури, виготовлення алкоголю організували в антисанітарних умовах із сировини сумнівної якості. Реалізовували «продукцію» під виглядом відомих торгових марок на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України.


Під час санкціонованих обшуків у місцях виготовлення, зберігання алкогольних напоїв, за місцем проживання осіб, в автомобілях, вилучили:

  • велику кількість пластикових пляшок із спиртовмісною рідиною загальним об’ємом майже 2,5 тисячі літрів;
  • тетрапаки із понад 800 літрами алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам державних стандартів;
  • місткості з різноманітними добавками та есенціями;
  • обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних напоїв;
  • оргтехніку, документи тощо.

Наразі трьом жителям Дніпропетровщини повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконному їх виготовленні (ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: фальсифікат горілка
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