Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу COVID-19 діагностували у 2 671 українця, на Полтавщині – у 62

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 028

 

За добу в нашій країні одужав 571 пацієнт

В Україні зафіксовано 2 671 новий випадок коронавірусної інфекції, на Полтавщині – 62.

За даними МОЗ, станом на 9.00 28 вересня в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало (за добу одужав 571 пацієнт). Загалом провели 2 226 508 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 974 випадки;
  • Волинська область — 7 775 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
  • Донецька область — 3 046 випадків;
  • Житомирська область — 5 779 випадків;
  • Закарпатська область — 9 654 випадки;
  • Запорізька область — 3 773 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків;
  • м. Київ — 22 143 випадки;
  • Київська область — 8 854 випадки;
  • Львівська область — 19 916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3 011 випадків;
  • Одеська область — 13 079 випадків;
  • Полтавська область — 1 972 випадки;
  • Рівненська область — 12 145 випадків;
  • Сумська область — 3 813 випадків;
  • Тернопільська область — 13 139 випадків;
  • Харківська область — 17 703 випадки;
  • Херсонська область — 1 062 випадки;
  • Хмельницька область — 5 747 випадків;
  • Чернівецька область — 14 113 випадків;
  • Черкаська область — 3 759 випадків;
  • Чернігівська область — 3 996 випадків.

 

Полтавська ОДА надала інформацію щодо географії поширення коронавірусу на Полтавщині:

  • у Полтаві – 24 нові випадки;
  • у Миргороді – 8 хворих;
  • у колишньому Лохвицькому районі – 6 випадків;
  • у Лубнах, на Новосанжарщині – по 4 випадки;
  • у Миргородському районі – три хворих;
  • на Гребінківщині, Карлівщині, Кобеляччині – по два нові випадки;
  • у Кременчуці, Полтавському та Лубенському районах, на Пирятинщині, Чорнухинщині, Диканщині, Зіньківщині – по одному відповідно.

Одужали 954 жителі області, продовжують лікування 982 людини, зокрема, 73 дітей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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