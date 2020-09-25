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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині пішохід потрапив під колеса вантажівки - чоловік помер

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Травми виявилися несумісними з життям

27 вересня на території колишнього Кобеляцького району, неподалік села Красне, сталася смертельна ДТП - вантажівка наїхала на чоловіка.


Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, що керував вантажним автомобілем Scania 65-річний мешканець Ірпеня Київської області.


43-річний пішохід, мешканець села Красне, переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, від яких помер на місці пригоди.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП вантажівка пешеход
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