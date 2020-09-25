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Дітям загиблих АТОвців з Кременчука вручили обереги «Батьківське Серце»

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 159

Перед початком заходу його учасники вшанували загиблих героїв, поклавши квіти пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Ювілейному»

27 вересня у Міському палаці культури відбулося вручення пам’ятних відзнак-оберегів «Батьківське Серце» за ініціативи  громадської спілки «Всеукраїнське  військово-цивільне об’єднання «Бойове братерство України». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Перед початком заходу його учасники вшанували загиблих героїв, поклавши квіти пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Ювілейному». Пам’ять усіх, хто загинув в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, учасники зібрання також  вшанували хвилиною мовчання.


Іменний пам’ятний кулон у вигляді серця вручили дітям, батьки яких загинули під час російсько-української війни на сході України, захищаючи її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: АТОвці діти
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