Дітям загиблих АТОвців з Кременчука вручили обереги «Батьківське Серце»

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Перед початком заходу його учасники вшанували загиблих героїв, поклавши квіти пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Ювілейному»

27 вересня у Міському палаці культури відбулося вручення пам’ятних відзнак-оберегів «Батьківське Серце» за ініціативи громадської спілки «Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання «Бойове братерство України». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Перед початком заходу його учасники вшанували загиблих героїв, поклавши квіти пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Ювілейному». Пам’ять усіх, хто загинув в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, учасники зібрання також вшанували хвилиною мовчання.





Іменний пам’ятний кулон у вигляді серця вручили дітям, батьки яких загинули під час російсько-української війни на сході України, захищаючи її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.