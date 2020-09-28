«Кремінь-АТО» в меншості завойовує бронзові нагороди Ліги учасників АТО

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Футбольна команда «Кремінь-АТО» завоювала бронзові нагороди в дивізіоні Схід в чемпіонаті України серед команд Ліги учасників АТО. Учасники російсько-української війни з Кременчука посіли 3-тє почесне місце у групі «Схід-1» зіграв заключний матч у Маріуполі на стадіоні «Портовик» проти «Гепарда» Запоріжжя. Ця гра вирішувала путівку до Києва на фінальну пульку, але результат 0:6, на користь Гепарда. Про це «Телеграфу» розповів капітан команди Василь Кіндратенко.





«Кремінь-АТО» на 5 хвилині поєдинку втратив Артема Прядка, який отримав травму. Без можливості заміни наша команда грала у меншості та без замін. У першому таймі кременчужани пропустили один гол. Після перерви кременчужани пішли у ва-банк та почали ризикувати - виходити у контратаки. «Кремінь-АТО» мав багато шансів зрівняти рахунок, але суперник скористався помилками в атаці й реалізував свої моменти.





- Ліга учасників АТО кожного сезону стає сильнішою, багато команд мають однаковий рівень гри! Тому і ліга стає цікавішою, адже до останнього туру в дивізіоні важко когось визнавати фаворитом, все вирішує остання гра, - зауважив капітан «Кремінь-АТО» Василь Кіндратенко. - Сезон для «Кремінь-АТО» видався вдалим: фіналісти кубку Маньковского, переможці першості Кременчука та 3-тє місце в дивізіоні Схід чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО.





Нагороди отримали капітан «Кремінь-АТО» Василь Кіндратенко та кращий гравець команди Іван Коробко.