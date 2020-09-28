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Надзвичайні новини

За неділю кременчуцькі патрульні склали три «п'яні» протоколи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 488

 

В одному з випадків нетвереза керманичка спричинила ДТП

За неділю, 27 вересня, у Кременчуці патрульні склали три протоколи за порушення ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп'яніння).

На вулиці Миколаївській учора, близько 3.00, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2101, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у 31-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,77 проміле, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.


На вулиці Павлова близько 21.00 отримали виклик про нетверезого водія за кермом Ford Fiesta. Під час спілкування із 49-річним кременчужанином інспектори справді помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки — 1,93 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.


На проспекті Лесі Українки близько 3.00, 20-річна водійка Hyundai спричинила ДТП та поїхала з місця у невідомому напрямку. Патрульні знайшли винуватицю, яка не заперечувала факту дорожньо-транспортної пригоди. Під час перевірки документів копи виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння та відсутність посвідчення водія. Алкотестер показав позитивний результат.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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