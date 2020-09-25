Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 3 130 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 66

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 305

 

На Полтавщині найбільший приріст у Полтаві – 44 хворих

В Україні за останню добу зафіксували 3 130 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 66.

За даними МОЗ, станом на 9.00 27 вересня в Україні нараховується 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних, 87 882 пацієнти одужало (за добу одужало 1 009 пацієнтів). Загалом провели 2 209 975 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 900 випадків;
  • Волинська область — 7 632 випадки;
  • Дніпропетровська область — 5 285 випадків;
  • Донецька область — 3 016 випадків;
  • Житомирська область — 5 656 випадків;
  • Закарпатська область — 9 632 випадки;
  • Запорізька область — 3 663 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 335 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 074 випадки;
  • м. Київ — 21 815 випадків;
  • Київська область — 8 714 випадків;
  • Львівська область — 19 784 випадки;
  • Луганська область — 974 випадки;
  • Миколаївська область — 2 980 випадків;
  • Одеська область — 12 876 випадків;
  • Полтавська область — 1 910 випадків;
  • Рівненська область — 12 032 випадки;
  • Сумська область — 3 672 випадки;
  • Тернопільська область — 12 986 випадків;
  • Харківська область — 17 364 випадки;
  • Херсонська область — 1 049 випадків;
  • Хмельницька область — 5 622 випадки;
  • Чернівецька область — 14 009 випадків;
  • Черкаська область — 3 694 випадки;
  • Чернігівська область — 3 960 випадків.

 

Полтавська ОДА проінформувала про поширення коронавірусу за добу на Полтавщині:

  • у Полтаві – 44 нові випадки;
  • у Полтавському районі, Кременчуці – по 5 випадки;
  • у Кременчуцькому районі – 4 хворі;
  • на Диканщині – 3 випадки;
  • у колишніх Хорольському, Лохвицькому, Глобинському, Гадяцькому, Оржицькому – по одному відповідно.

Одужали 954 жителі області, продовжують лікування 920 людей, зокрема, 63 дитини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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