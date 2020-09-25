Пильні містяни допомогли копам впіймати п'янючого водія

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Алкоголь в організмі 49-річного кременчужанина майже у 10 разів перевищував допустиму норму

26 вересня завдяки повідомленню небайдужих громадян патрульні виявили нетверезого кермувальника. За даними патрульної поліції, близько 21.00 охоронці порядку отримали виклик про, ймовірно, п'яного водія за кермом Ford Fiesta.





Поліцейські зупинили вказаний автомобіль на вулиці Павлова. Під час спілкування із 49-річним кременчужанином інспектори справді помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,93 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.





На чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.