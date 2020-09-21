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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

До Дня міста у галереї Юзефович відкриється виставка «Мистецький дарунок»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237

 

Кременчужани зможуть побачити виставку з 24 вересня до 15 жовтня

24 вересня в картинній галереї Наталії Юзефович розпочинає роботу виставка картин «Мистецький дарунок», приурочена до Дня міста Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, виставка представляє твори 23 художників Кременчука, Івано-Франківська та Німеччини, що поповнили колекцію галереї за останні роки.


До експозиції увійшли 27 робіт, виконаних у різних техніках: живопис, графіка, пастель, батик, енкаустика (малювання восковими фарбами). Виставка цікава і жанровим розмаїттям: пейзажі, портрети, натюрморти.


Більшість пейзажів присвячені рідному місту: на картинах архітектурні пам’ятки, центральні вулиці, багатоповерхові новобудови. Художники ніби запрошують здійснити прогулянку мальовничими вуличками, зеленими парками та скверами, зазирнути у затишні дворики, помилуватися краєвидами Дніпра, позасмагати на пляжі.


Також привертають увагу барвисті натюрморти і сюжетні роботи, які налаштовують глядачів на романтичний лад, змушуючи хоча б на час про все забути і зануритися в споглядання прекрасного.


Виставку можна буде побачити до 15 жовтня. Вхід вільний.


Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин галерея День города пейзажі
компанія «Інтера Люкс»

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