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Надзвичайні новини, Полтавщина

У жителя Кременчуцького району знайшли саморобну зброю та набої

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 116

 

Обшуки пройшли вдома у 57-річного чоловіка

Правоохоронці провели обшуки вдома у 57-річного жителя Кременчуцького району. Під час нього виявили та вилучили близько ста набоїв різного калібру та ймовірну саморобну вогнепальну зброю. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


Речові докази направили на експертне дослідження. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років. Триває досудове розслідування.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: зброя
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