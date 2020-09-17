Кременчуцькі бібліотекарі підготували виставку-бестіарій «Химерний світ чарівних істот»

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Кременчуцькі бібліотекарі до Дня народження письменниці підготували виставку-бестіарій «Химерний світ чарівних істот від Дари Корній». Дивовижні герої видань «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи» та «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи» оселилися на підвіконні відділу абонементу.





Там ви побачите поважного Домовика - доброго духа оселі, охоронця, покровителя і захисника роду, він сприяє достатку та береже мир в оселі. За давніми легендами, коли в краю починалася війна, то навіть домовики виходили на вулицю і пліч-о-пліч із родиною ставали до бою проти ворога.



А ще познайомитеся з Кутихою, донькою Покутнього, яка дуже любить тепло, тому найчастіше ховається в тому кутку де стоїть піч. Вона дуже любить чистоту, тому може підкинути під ноги недбалій господині віник- натякає на неметену хату.



Під деревцем, на підвіконні бібліотеки, причаївся й Лісовик – господар лісового царства, його дух-оборонець, хранитель-захисник. Лісовик – істота справедлива й без причин не карає. Залежно від обставин він легко змінює свою подобу. Може обертатися на велетня,а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає пнем, купиною,грибом чи звичайним мохом; за секунду перетворюється на птаха чи звіра. Може набирати людської подоби.





Зеркальницю, Бродниць ви теж можете спостерігати на виставці-інсталяції.



Приходьте до бібліотеки, знайомтеся з книгами і перед вами постане величезний шар культурної спадщини давніх українців, химерний світ чарівних істот праукраїнської міфології, досліджений і опрацьований автором.