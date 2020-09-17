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За ніч у центрі кременчуцькі патрульні зупинили трьох п'яних водіїв

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 353

На всіх склали протоколи за ст. 130

За ніч з 19 на 20 вересня кременчуцькі патрульні зупинили трьох п'яних водіїв:

  • на Шевченка патрульні зупинили Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи охоронці порядку виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння водій категорично відмовився.
  • на проспекті Свободи керманич Honda не ввімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку руху. Під час спілкування поліцейські виявили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. 2,19 проміле — показав Драгер.
  • на Небесної Сотні водій автомобіля ВАЗ не виконав вимогу дорожнього знаку. Поліцейські зупинили вказаний транспортний та виявили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти освідування в медичному закладі.

На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»
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