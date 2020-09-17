За ніч у центрі кременчуцькі патрульні зупинили трьох п'яних водіїв

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 353

На всіх склали протоколи за ст. 130

За ніч з 19 на 20 вересня кременчуцькі патрульні зупинили трьох п'яних водіїв:

на Шевченка патрульні зупинили Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи охоронці порядку виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння водій категорично відмовився.

на проспекті Свободи керманич Honda не ввімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку руху. Під час спілкування поліцейські виявили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. 2,19 проміле — показав Драгер.

на Небесної Сотні водій автомобіля ВАЗ не виконав вимогу дорожнього знаку. Поліцейські зупинили вказаний транспортний та виявили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти освідування в медичному закладі.

На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.