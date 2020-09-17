Мер Малецький пригрозив, що оштрафують директорку ринку «Універсального»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 813

А все через те, що антисептик та молоко стояли на одному столі біля входу у ринок

Міський голова Віталій Малецький пригрозив, що оштрафують директорку ринку «Універсального», що на Молодіжному, через порушення карантинних вимог. Про це він сказав на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 18 вересня.





- Справа була у тому, що поряд з антисептиком на одному столі стояли бідони та порожні пляшки, у які наливають молоко. Ми бачимо вивіску «Антисептик», бачимо бідони з молоком, пляшки порожні, в які прямо там наливається молоко, на вході в ринок. Тобто всі люди, які заходять в ринок і виходять, дихають біля цього молока. Ще вивіска висить «Домашнє молоко». Отак пані Олена, директорка цього ринку, піклується про здоров'я кременчужан. Оце показник її ефективності роботи, показник відношення до клієнтів, до тих людей, які ходять до неї скуплятися щодня, - розповів мер.



Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк повідомила, що вивіску про молоко вже зняли. Віталій Малецький наголосив, що це антисанітарія, і люди ризикують, купуючи там молоко, і не лише щодо коронавірусу. Якщо таке ще раз повториться – директорку оштрафують:





- Це вже не перший раз в цьому кіоску, не перший раз на цьому ринку, третього разу попереджень не буде, третій раз буде штраф, - підсумував міський голова.



«Антикоронавірусний батальйон» знову проводить посилені рейди по закладах торгівлі та громадського харчування, перевіряючи дотримання карантинних заходів. У Держпродспоживслужбі повідомили, що за останній тиждень склали 8 адмінпротоколів через порушення на заклади харчування.