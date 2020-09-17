Мер Малецький пригрозив, що оштрафують директорку ринку «Універсального»

Міський голова Віталій Малецький пригрозив, що оштрафують директорку ринку «Універсального», що на Молодіжному, через порушення карантинних вимог. Про це він сказав на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 18 вересня.
Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк повідомила, що вивіску про молоко вже зняли. Віталій Малецький наголосив, що це антисанітарія, і люди ризикують, купуючи там молоко, і не лише щодо коронавірусу. Якщо таке ще раз повториться – директорку оштрафують:
«Антикоронавірусний батальйон» знову проводить посилені рейди по закладах торгівлі та громадського харчування, перевіряючи дотримання карантинних заходів. У Держпродспоживслужбі повідомили, що за останній тиждень склали 8 адмінпротоколів через порушення на заклади харчування.