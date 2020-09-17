У Хоролі невідомі спалили храм

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В ніч на 18 вересня приміщення, в якому тимчасово проводилися богослужіння Свято-Покровської парафії Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ м. Хорол, спалили невідомі зловмисники. Про це повідомила пресслужба Харківсько-Полтавської єпархій ПЦУ.





Релігійна громада втратила всю богослужбову літературу, ікони, рушники, священицьке облачення, занепокоєна наближенням дощів та холодів, адже вимушена служити під відкритим небом.





Старанням приходу зараз споруджується кам’яний храм. Стіни і дах вже побудовані, залишилося вставити вікна і двері, залити підлогу і обштукатурити стіни.