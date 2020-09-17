«Кремінь» єдиний на Полтавщині допустив вболівальників на трибуни

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 340

«ТелеграфЪ» дізнався чи готова полтавська «Ворскла» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів пустити вболівальників на трибуни з дотриманням санітарних норм

12 вересня вперше за 10 місяців вболівальники футбольного клубу «Кремінь» змогли потрапити на стадіон. Востаннє з трибун улюблену команду кременчужани підтримали 16 листопада 2019 року, коли «Кремінь» переміг «Черкащину» з рахунком - 2:0. На стадіон, через карантин, потрапила обмежена кількість людей (адже до останнього вирішувалося питання щодо допуску вболівальників на трибуни). Температурний скринінг, масковий режим та дистанція у 1,5 метри (через три сидіння): умови за яких кременчужани змогли зайти на трибуни.







Кременчуцький клуб став першим на Полтавщині, який відкрив двері стадіону для вболівальників. Оскільки кременчужани дуже люблять футбол й дивляться матчі не лише в рідному місті, то виникло багато питань, коли відкриють свої двері «Ворскла» Полтава та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Про це ТЪ поцікавився безпосередньо у клубів.





«Ворскла» свій наступний матч в Олександрії зіграє з глядачами. Домашній матч, який має відбутися 26 вересня, вже планують провести з глядачами. Якщо не виникне форс-мажору, то полтавці у грі проти «Маріуполя» зможуть підтримати «Ворсклу».





- Футболісти також скучили за вболівальниками, адже вони наш 12 гравець, - розповів керівник пресслужби «Ворскли» Артем Лобанов. – У попередньому турі вирішили перестрахуватися, бо напередодні у Полтаві була підвищена кількість захворювання на коронавірус.



Згідно зі статистикою, у Полтаві за два тижні захворіло близько 200 осіб (з 287 до 486 осіб, вдень фіксували навіть 22 нових випадки захворювання на COVID-19).











«Гірник-Спорт» свій наступний матч має зіграти з «Кременем». На це принципове дербі були готові виїхати кременчуцькі вболівальники, але двері стадіону для них будуть зачинені.



Президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун повідомив ТЪ, що матч з «Кременем» відбудеться без глядачів. За його словами, кількість захворювання на COVID-19 в Україні щодня зростає, тому клуб поки не готовий до запуску вболівальників на трибуни.





- Навіщо нам ризикувати. Погіршується ситуація, а ми будемо допускати глядачів? Коли ситуація із захворюванням була нормальною ми грали без глядачів, а коли кількість захворівших збільшується, ми будемо допускати, щоб ще збільшити? Ми поки не готові… Для цього необхідно закривати сектори, демонтувати сидіння. Ми до цього не готові, – повідомив президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун.





Як стало відомо «Телеграфу», на найближчому домашньому матчі «Кременя» хочуть ввести платний вхід на стадіон. Це організовано ввести всіх охочих вболівальників на трибуни й зменшити ажіотаж. Якою буде ціна за вхід – поки не відомо.