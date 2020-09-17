«Кремінь» єдиний на Полтавщині допустив вболівальників на трибуни

«ТелеграфЪ» дізнався чи готова полтавська «Ворскла» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів пустити вболівальників на трибуни з дотриманням санітарних норм
12 вересня вперше за 10 місяців вболівальники футбольного клубу «Кремінь» змогли потрапити на стадіон. Востаннє з трибун улюблену команду кременчужани підтримали 16 листопада 2019 року, коли «Кремінь» переміг «Черкащину» з рахунком - 2:0. На стадіон, через карантин, потрапила обмежена кількість людей (адже до останнього вирішувалося питання щодо допуску вболівальників на трибуни). Температурний скринінг, масковий режим та дистанція у 1,5 метри (через три сидіння): умови за яких кременчужани змогли зайти на трибуни.
Кременчуцький клуб став першим на Полтавщині, який відкрив двері стадіону для вболівальників. Оскільки кременчужани дуже люблять футбол й дивляться матчі не лише в рідному місті, то виникло багато питань, коли відкриють свої двері «Ворскла» Полтава та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Про це ТЪ поцікавився безпосередньо у клубів.
«Ворскла» свій наступний матч в Олександрії зіграє з глядачами. Домашній матч, який має відбутися 26 вересня, вже планують провести з глядачами. Якщо не виникне форс-мажору, то полтавці у грі проти «Маріуполя» зможуть підтримати «Ворсклу».
Згідно зі статистикою, у Полтаві за два тижні захворіло близько 200 осіб (з 287 до 486 осіб, вдень фіксували навіть 22 нових випадки захворювання на COVID-19).
«Гірник-Спорт» свій наступний матч має зіграти з «Кременем». На це принципове дербі були готові виїхати кременчуцькі вболівальники, але двері стадіону для них будуть зачинені.
Президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун повідомив ТЪ, що матч з «Кременем» відбудеться без глядачів. За його словами, кількість захворювання на COVID-19 в Україні щодня зростає, тому клуб поки не готовий до запуску вболівальників на трибуни.
Як стало відомо «Телеграфу», на найближчому домашньому матчі «Кременя» хочуть ввести платний вхід на стадіон. Це організовано ввести всіх охочих вболівальників на трибуни й зменшити ажіотаж. Якою буде ціна за вхід – поки не відомо.