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Кременчужанин видав себе за поліціянта і хотів за гроші «порішати» кримінальну справу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 533

Закрити справу вартувало 600 гривень

Кременчуцька місцева прокуратура оголосила про підозру чоловікові, який прикинувся копом і надурив знайомого. Як повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури, чоловік прийшов до знайомого додому, сказав, що працює в поліції і знає про кримінальне провадження стосовно знайомого за вживання наркотиків. А «вирішити» питання про закриття справи можна за 600 грн.


Знайомий позичив гроші у брата і віддав псевдоправоохоронцю. А коли останній пішов, родичі помітили, що з квартири зникли документи на житло, паспорт та ідентифікаційний код потерпілого і викликали уже справжніх поліцейських.


Прокуратура оголосила «правоохоронцю» про підозру у порушенні кількох кримінальних статей: шахрайство, скоєне повторно, самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням суспільно небезпечного діяння, та викрадення офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

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