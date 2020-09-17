Кременчужанин видав себе за поліціянта і хотів за гроші «порішати» кримінальну справу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 533

Кременчуцька місцева прокуратура оголосила про підозру чоловікові, який прикинувся копом і надурив знайомого. Як повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури, чоловік прийшов до знайомого додому, сказав, що працює в поліції і знає про кримінальне провадження стосовно знайомого за вживання наркотиків. А «вирішити» питання про закриття справи можна за 600 грн.





Знайомий позичив гроші у брата і віддав псевдоправоохоронцю. А коли останній пішов, родичі помітили, що з квартири зникли документи на житло, паспорт та ідентифікаційний код потерпілого і викликали уже справжніх поліцейських.





Прокуратура оголосила «правоохоронцю» про підозру у порушенні кількох кримінальних статей: шахрайство, скоєне повторно, самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням суспільно небезпечного діяння, та викрадення офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).





Досудове розслідування триває.