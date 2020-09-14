У сервісних центрах МВС додали два дні для замовлення чи отримання довідок про несудимість

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Зробити це можна цього чи наступного понеділка

У зв’язку з передвиборчою кампанією в сервісних центрах МВС змінено графік для замовлення чи отримання довідки про несудимість. Тепер подати заяву чи отримати раніше замовлену можна в сервісному центрі МВС також 14 і 21 вересня (понеділок). Про це йдеться на сайті СЦ МВС.





Нагадують, що довідку також можна замовити в електронному вигляді, вказавши під час замовлення свій e-mail. Це наразі особливо корисно для кандидатів у депутати онлайн через сайт.





Отримати готову довідку необхідно безпосередньо в сервісному центрі МВС, який було обрано під час замовлення, показавши документ, що посвідчує особу.





Надання послуг у сервісних центрах МВС здійснюється тільки за попереднім особистим записом, який можливий на 2 тижні вперед:

онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті;

або, у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис проводиться за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Сервісні центри МВС відновлюють послугу отримання/поновлення доступу користувачів до Єдиного державного реєстру МВС та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.