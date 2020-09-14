Де й о котрій 15 вересня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
15 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 0.00 до 1.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- кварт. 304
- вул. Олексія Древаля
- вул. Індустріальна
- вул. Ціолковського
- вул. Нижньовартівська
- вул. Великокохнівська
- вул. Марусі Чурай
- вул. Козацька
- вул. Джерельна
- вул. Плеханова
- вул. Мечнікова
- вул. Левицького
- вул. Харківська
- вул. Автозаводська
- пров. Петрівський
- пров. Гомельський
- пров. Рокосовського
- пров. Великокохнівський
- пров. Індустріальний
- пров. Ціолковського
- туп. Шостаковича
- туп. Сонячний
- туп. Каневський.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Олексія Древаля, 115-223
- вул. Індустріальна, 2-135
- вул. Ціолковського, 174-204
- вул. Нижньовартівська, 6-23
- вул. Великокохнівська, 2-9
- пров. Великокохнівський, 1-17
- пров. Індустріальний, 47-99
- пров. Ціолковського, 56-172
- пров. Індустріальний, 1-33
- пр. Індустріальний.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- б-р Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- вул. Першотравнева, 31/6, 33
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 25-46
- вул. Ліщинова
- пров. Пилипа Орлика
- пров. Космонавтів
- пров. Бородинський, 20-31
- пров. Чорноморський
- пров. Грузинський
- вул. Леонова, 108-177
- вул. Залізнична, 19-51
- вул. Чкалова, 140-142
- пров. Сівашський, 2в
- мікрорайон Лашки
- вул. Якова Петруся, 25-138
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36
- вул. Рокитнянська, 3-39
- вул. Карбишева, 3-21
- вул. Утьосова, 17
- вул. Данила Галицького, 6
- пров. Якова Петруся, 3-6.
З 17.00 до 19.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- кварт. 304
- вул. Олексія Древаля
- вул. Індустріальна
- вул. Ціолковського
- вул. Нижньовартівська
- вул. Великокохнівська
- вул. Марусі Чурай
- вул. Козацька
- вул. Джерельна
- вул. Плєханова
- вул. Мечнікова
- вул. Левицького
- вул. Харківська
- вул. Автозаводська
- пров. Петрівський
- пров. Гомельський
- пров. Рокосовського
- пров. Великокохнівський
- пров. Індустріальний
- пров. Ціолковського
- туп. Шостаковича
- туп. Сонячний
- туп. Канєвський.