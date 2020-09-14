Де й о котрій 15 вересня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 0.00 до 1.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

кварт. 304

вул. Олексія Древаля

вул. Індустріальна

вул. Ціолковського

вул. Нижньовартівська

вул. Великокохнівська

вул. Марусі Чурай

вул. Козацька

вул. Джерельна

вул. Плеханова

вул. Мечнікова

вул. Левицького

вул. Харківська

вул. Автозаводська

пров. Петрівський

пров. Гомельський

пров. Рокосовського

пров. Великокохнівський

пров. Індустріальний

пров. Ціолковського

туп. Шостаковича

туп. Сонячний

туп. Каневський.

З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Олексія Древаля, 115-223

вул. Індустріальна, 2-135

вул. Ціолковського, 174-204

вул. Нижньовартівська, 6-23

вул. Великокохнівська, 2-9

пров. Великокохнівський, 1-17

пров. Індустріальний, 47-99

пров. Ціолковського, 56-172

пров. Індустріальний, 1-33

пр. Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

б-р Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18

вул. Першотравнева, 31/6, 33

вул. Чорноморська, 15-64

вул. Гайдамацька, 25-46

вул. Ліщинова

пров. Пилипа Орлика

пров. Космонавтів

пров. Бородинський, 20-31

пров. Чорноморський

пров. Грузинський

вул. Леонова, 108-177

вул. Залізнична, 19-51

вул. Чкалова, 140-142

пров. Сівашський, 2в

мікрорайон Лашки

вул. Якова Петруся, 25-138

вул. Броніслава Урбанського, 3-36

вул. Рокитнянська, 3-39

вул. Карбишева, 3-21

вул. Утьосова, 17

вул. Данила Галицького, 6

пров. Якова Петруся, 3-6.

З 17.00 до 19.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: