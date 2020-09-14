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Де й о котрій 15 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 208

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 0.00 до 1.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 304
  • вул. Олексія Древаля
  • вул. Індустріальна
  • вул. Ціолковського
  • вул. Нижньовартівська
  • вул. Великокохнівська
  • вул. Марусі Чурай
  • вул. Козацька
  • вул. Джерельна
  • вул. Плеханова
  • вул. Мечнікова
  • вул. Левицького
  • вул. Харківська
  • вул. Автозаводська
  • пров. Петрівський
  • пров. Гомельський
  • пров. Рокосовського
  • пров. Великокохнівський
  • пров. Індустріальний
  • пров. Ціолковського
  • туп. Шостаковича
  • туп. Сонячний
  • туп. Каневський.

З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 115-223
  • вул. Індустріальна, 2-135
  • вул. Ціолковського, 174-204
  • вул. Нижньовартівська, 6-23
  • вул. Великокохнівська, 2-9
  • пров. Великокохнівський, 1-17
  • пров. Індустріальний, 47-99
  • пров. Ціолковського, 56-172
  • пров. Індустріальний, 1-33
  • пр. Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • б-р Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • вул. Першотравнева, 31/6, 33
  • вул. Чорноморська, 15-64 
  • вул. Гайдамацька, 25-46 
  • вул. Ліщинова 
  • пров. Пилипа Орлика 
  • пров. Космонавтів 
  • пров. Бородинський, 20-31 
  • пров. Чорноморський 
  • пров. Грузинський 
  • вул. Леонова, 108-177 
  • вул. Залізнична, 19-51 
  • вул. Чкалова, 140-142 
  • пров. Сівашський, 2в
  • мікрорайон Лашки 
  • вул. Якова Петруся, 25-138 
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36 
  • вул. Рокитнянська, 3-39 
  • вул. Карбишева, 3-21 
  • вул. Утьосова, 17 
  • вул. Данила Галицького, 6 
  • пров. Якова Петруся, 3-6.

З 17.00 до 19.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 304
  • вул. Олексія Древаля
  • вул. Індустріальна
  • вул. Ціолковського
  • вул. Нижньовартівська
  • вул. Великокохнівська
  • вул. Марусі Чурай
  • вул. Козацька
  • вул. Джерельна
  • вул. Плєханова
  • вул. Мечнікова
  • вул. Левицького
  • вул. Харківська
  • вул. Автозаводська
  • пров. Петрівський
  • пров. Гомельський
  • пров. Рокосовського
  • пров. Великокохнівський
  • пров. Індустріальний
  • пров. Ціолковського
  • туп. Шостаковича
  • туп. Сонячний
  • туп. Канєвський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік
компанія «Інтера Люкс»

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