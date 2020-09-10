У Полтавській ОДА зазначили, що область перебуває за крок до «жовтої» зони

Поки на Полтавщині «зелений» рівень
Сьогодні, 11 вересня, голова облдержадміністрації Олег Синєгубов провів селекторну нараду. Під час неї він зазначив, що Полтавська область за крок від зміни кольору: з «зеленої» зони до «жовтої».
З 14 вересня «червоний» рівень епідемічної небезпеки діятиме у 37 адміністративних одиницях. На території Полтавщини – «зелений» рівень.
Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак наголосив, що захворюваність на коронавірусну хворобу постійно прогресує. На його думку, це відбувається тому, що не виконуються основні правила та вимоги карантину.
Директор Полтавського обласного лабораторного центру Андрій Хайлов розповів, що показник, за наявності якого область може потрапити до «помаранчевого» рівня, – 40 активних хворих на 100 тисяч населення. На Полтавщині за останні 7 днів показник – 27,1. За день він зріс до 33,5.
Директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко наголосила, що продовжуватимуть заборону на відвідування будинків-інтернатів, будинків ветеранів та стаціонарних відділень терцентрів, де перебуває понад 2 000 підопічних.
Нагадаймо, за добу на території області виявили 61 нових випадків коронавірусу.