У Полтавській ОДА зазначили, що область перебуває за крок до «жовтої» зони

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Сьогодні, 11 вересня, голова облдержадміністрації Олег Синєгубов провів селекторну нараду. Під час неї він зазначив, що Полтавська область за крок від зміни кольору: з «зеленої» зони до «жовтої».





З 14 вересня «червоний» рівень епідемічної небезпеки діятиме у 37 адміністративних одиницях. На території Полтавщини – «зелений» рівень.





Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак наголосив, що захворюваність на коронавірусну хворобу постійно прогресує. На його думку, це відбувається тому, що не виконуються основні правила та вимоги карантину.





- 359 пацієнтів перебувають в активній фазі. Вони проходять лікування. В стаціонарі знаходиться 95 осіб. 39 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні. Найбільший приріст дають Полтава та Кременчук. Найбільше непокоїть громадський транспорт. Власники маршрутів кажуть, що як возили людей, так і возитимуть. Можливо, варто вводити додаткові маршрути й знаходити вихід із цієї ситуації, – сказав Віктор Лисак.





Директор Полтавського обласного лабораторного центру Андрій Хайлов розповів, що показник, за наявності якого область може потрапити до «помаранчевого» рівня, – 40 активних хворих на 100 тисяч населення. На Полтавщині за останні 7 днів показник – 27,1. За день він зріс до 33,5.





- З такими темпами росту ми швидко можемо перетнути межу, – сказав Андрій Хайлов.





Директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко наголосила, що продовжуватимуть заборону на відвідування будинків-інтернатів, будинків ветеранів та стаціонарних відділень терцентрів, де перебуває понад 2 000 підопічних.





-Також максимально переходимо на автоматичний режим призначення державних соціальних допомог. Із вересня відпрацювали порядок призначення субсидій. 170 тис. сімей автоматично призначено субсидії. Їм повторно не треба звертатися. Також у нас працюють дистанційні скриньки та телефонні лінії, – сказала Людмила Корнієнко.





Нагадаймо, за добу на території області виявили 61 нових випадків коронавірусу.