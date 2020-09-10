Кабмін підтримав можливість користуватися електронним паспортом під час внутрішніх перельотів

Мова йде про е-паспорт (ID-картку) або е-паспорт для виїзду за кордон
9 вересня на своєму засіданні Уряд підтримав розроблений Міністерством інфраструктури законопроєкт «Про внесення змін до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації». Він передбачає можливість використання українськими громадянами е-паспорта (ID-картки) або е-паспорта для виїзду за кордон при здійсненні авіарейсів в межах території України. Про це йдеться на сайті Кабміну.
Владислав Криклій пояснив, що під час посадки на внутрішні рейси можна буде пред’явити електронну версію паспорта громадянина України (ID-картки) або паспорта для виїзду за кордон.