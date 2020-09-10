Кабмін підтримав можливість користуватися електронним паспортом під час внутрішніх перельотів

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9 вересня на своєму засіданні Уряд підтримав розроблений Міністерством інфраструктури законопроєкт «Про внесення змін до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації». Він передбачає можливість використання українськими громадянами е-паспорта (ID-картки) або е-паспорта для виїзду за кордон при здійсненні авіарейсів в межах території України. Про це йдеться на сайті Кабміну.





- Ми продовжуємо працювати над цифровізацією галузі і створенням тих чи інших зручностей для людей при користуванні різними видами транспорту. Уряд підтримав наш законопроєкт, який передбачає можливість використання е-паспорта громадянина України чи е-паспорта для виїзду за кордон при плануванні та здійсненні внутрішніх рейсів. Вдячний колегам за схвалення цього рішення і сподіваємось на якнайскорішу підтримку цієї ініціативи Верховною Радою, - зазначив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.





Владислав Криклій пояснив, що під час посадки на внутрішні рейси можна буде пред’явити електронну версію паспорта громадянина України (ID-картки) або паспорта для виїзду за кордон.