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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у результаті ДТП один легковик перекинувся на відбійник

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 1 079 Коментарів: 1

 

Зіткнулися два легковики, постраждали обидва водії

Сьогодні вранці, 11 вересня, на трасі «Київ – Харків – Довжанський», неподалік села Сидорівщина (на території колишнього Великобагачанського району), сталася ДТП. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, зіткнулися автомобілі
Skoda Octavia та Renault Dokker. За кермом Skoda Octavia був 35-річний водій, мешканець Сумської області. Іншою машиною керував 26-річний житель Запорізької області.


В результаті зіткнення травми різного ступеню тяжкості отримали обоє водії. Їх медики госпіталізували до місцевої лікарні.


За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Слідчі вивчають обставини даної події.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 138
почемучка:
Сьогодні, 16:41

Доккер долітався


0 1
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