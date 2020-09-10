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Кременчук, Культура, Топ-новость

Кременчуцький краєзнавчий музей вперше за 10 років відкриє двері до Дня міста

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 390

 На цю виставку з міського бюджету додатково виділять 200 тисяч гривень 

До Дня міста Кременчуцький краєзнавчий музей відкриє двері для відвідувачів. Вперше за 10 років частково запрацює музей. На виставку з міського бюджету виділять 219 тисяч гривень. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів.


У Кременчуцькому краєзнавчому музеї хочуть відкрити експозицію присвячену спорту


Виставку на першому поверсі планують не стаціонарну, як було раніше, а ту яку можна змінювати щомісяця. Таким чином можна піднімати фонди архіву й демонструвати їх кременчужанам, які скучили за виставками кременчуцького музею.


Перша виставка присвячена до 29 вересня буде про історичний, спортивний та мистецький Кременчук.

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

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