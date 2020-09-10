В УХЛ призупинено матчі - ХК «Кременчук» повторно здав тести на COVID-19

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 348

Розіграш другого етапу чемпіонату зупинився на стадії півфіналів. Українська хокейна ліга повідомляє, що розіграш півфінальних та фінальній серії плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення COVID-19 у 19 хокеїстів «Донбасу» і 14 гравців «Білого Барсу». Також тести на коронавірус здали «Дніпро» і «Кременчук».









- 33 гравці, три тренери, лікар та менеджер-технік команди ХК «Кременчук» пройшли тестування на COVID-19. Сьогодні стали відомі результати – у всіх представників команди тести-аналізи дали негативні результати, коронавіруса ні у кого не виявлено. ХК «Кременчук» продовжує дотримуватися карантину пов'язаного з пандемією.- повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.





Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-оф УХЛ-Парі-Матч, Ліга ухвалить рішення про дати продовження плей-оф.

За оновленим розкладом матчів, а також інформацією про трансляції стежте на офіційних ресурсах УХЛ.





Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На даний момент, «Кременчук» веде в серії у «Білого Барсу» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.