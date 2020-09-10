В УХЛ призупинено матчі - ХК «Кременчук» повторно здав тести на COVID-19

Розіграш другого етапу чемпіонату зупинився на стадії півфіналів. Українська хокейна ліга повідомляє, що розіграш півфінальних та фінальній серії плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення COVID-19 у 19 хокеїстів «Донбасу» і 14 гравців «Білого Барсу». Також тести на коронавірус здали «Дніпро» і «Кременчук».
Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-оф УХЛ-Парі-Матч, Ліга ухвалить рішення про дати продовження плей-оф.
За оновленим розкладом матчів, а також інформацією про трансляції стежте на офіційних ресурсах УХЛ.
Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На даний момент, «Кременчук» веде в серії у «Білого Барсу» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.