Чекайте сьогодні: на Молодіжному на чотири дні раніше подадуть гарячу воду

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 401 Коментарів: 1

Сьогодні, 10 вересня, Кременчуцька ТЕЦ готова відновити гаряче водопостачання у оселях мешканців Молодіжного, підприємство повідомило про завершення робіт з ремонту теплових мереж у цьому мікрорайоні.





Зауважмо, що ремонт теплових мереж на Молодіжному планували провести з 17 серпня по 13 вересня, але завершили його на 4 дні раніше.





Комунальники виконали необхідний комплекс робіт і вже сьогодні обіцяють подати гарячу воду в домівки жителів Молодіжного, крім споживачів ЦТП кварталу №287, 286, 284, 4-ї поліклініки. У кварталах, де продовжуються ремонти, гаряче водопостачання відновлять відразу ж після завершення робіт.