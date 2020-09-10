Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Кременчук, Споживач

Чекайте сьогодні: на Молодіжному на чотири дні раніше подадуть гарячу воду

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 401 Коментарів: 1

Крім споживачів ЦТП кварталу №287, 286, 284, 4-ї поліклініки

Сьогодні, 10 вересня, Кременчуцька ТЕЦ готова відновити гаряче водопостачання у оселях мешканців Молодіжного, підприємство повідомило про завершення робіт з ремонту теплових мереж у цьому мікрорайоні.


Зауважмо, що ремонт теплових мереж на Молодіжному планували провести з 17 серпня по 13 вересня, але завершили його на 4 дні раніше.


Комунальники виконали необхідний комплекс робіт і вже сьогодні обіцяють подати гарячу воду в домівки жителів Молодіжного, крім споживачів ЦТП кварталу №287, 286, 284, 4-ї поліклініки. У кварталах, де продовжуються ремонти, гаряче водопостачання відновлять відразу ж після завершення робіт.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: гаряча вода Молодежный Кременчугская ТЭЦ ремонт теплосетей
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

134
mullet:
Сьогодні, 17:08

Что за 284 и 286й кварталы? на карте таких нет, можно нормально адреса назвать?


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх