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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині виявили чоловіка, який незаконно нарибалив на 15 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 297

 

Трьома сітками житель Глобинщини виловив 25 кілограмів риби

10 вересня водні поліцейські Кременчуцького відділу виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею на Сулинській затоці Кременчуцького водосховища. Чоловік рибалив в районі села Шушвалівка (колишній Глобинський район). Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


27-річний місцевий чоловік із використанням гумового човна та трьох ліскових сіток (загальною довжиною 110 метрів) виловив близько 25 кілограмів різної риби. Сума збитків, завданих природним біоресурсам, становить близько 15 тисяч гривень.


 


Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: рибалка риба браконьерство
компанія «Інтера Люкс»

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