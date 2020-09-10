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Кременчук, Культура, Кременчуг

Страх і кохання, амнезія, брехня: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 265

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


Люко Дашвар «#Галябезголови»

Благими намірами вимощений шлях до пекла. Галя на собі відчула сенс цього вислову. Її життя перевернулося лише через те, що вона прагнула допомогти іншій людині. Дівчина втратила все: чоловіка, роботу, друзів, навіть віру в людей. Та що, як усе найбільш значуще відбувається саме тоді, коли ми намагаємося вибратися з пекла? Та це досить непросто, тому що людина по-справжньому втрачає голову лише від страху та кохання. Але, що ж робити, коли тебе одночасно накривають і страх, і кохання?

Андрей Кокотюха «Живой звук»

«Давай втечемо,» - запропонувала журналістові Ігорю співачка Анжела Сонцева. Вони провели ніч у його парубоцькій квартирі. А за годину вона потрапила в автомобільну аварію. Ігор мчить до неї в лікарню, але Анжела не впізнає його і проганяє геть. А потім і її близькі починають зникати. Які ж таємниці приховує співачка? Чому її пов’язують з відомим торговцем наркотиками? Ігор починає власне розслідування…

Таня Винк «Он тебя не достоин»

Олексій став для Наталки найдорожчою людиною. Ще трохи, і вони одружаться. Проте Наталя отримує дивного листа, в якому йдеться про страшну таємницю з минулого Олексія. «Він тебе не гідний!» - цими словами закінчується послання. Дівчина розгублена, її світ, сповнений щастя і гармонії, похитнувся. Невже той, кого вона так любить, приховує моторошну правду про себе? Вона готова розірвати заручини. Але якщо це брехня в ім’я любові? Наташа шукає вихід і стикається з іще жахливішою брехнею.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
компанія «Інтера Люкс»
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