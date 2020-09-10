Страх і кохання, амнезія, брехня: що новенького почитати кременчужанам

Люко Дашвар «#Галябезголови» Благими намірами вимощений шлях до пекла. Галя на собі відчула сенс цього вислову. Її життя перевернулося лише через те, що вона прагнула допомогти іншій людині. Дівчина втратила все: чоловіка, роботу, друзів, навіть віру в людей. Та що, як усе найбільш значуще відбувається саме тоді, коли ми намагаємося вибратися з пекла? Та це досить непросто, тому що людина по-справжньому втрачає голову лише від страху та кохання. Але, що ж робити, коли тебе одночасно накривають і страх, і кохання?