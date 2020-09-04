2 411 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

У Полтавській області +25 нових інфікованих
Станом на ранок 8 вересня в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 934 людей, 63 546 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 411 нових випадків. Таку інформацію повідомляє МОЗ України.
Загалом проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 940 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 450 випадків;
- Волинська область — 5 943 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 843 випадки;
- Донецька область — 1 675 випадків;
- Житомирська область — 3 812 випадків;
- Закарпатська область — 8 180 випадків;
- Запорізька область — 1 981 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 508 випадків;
- Кіровоградська область — 867 випадків;
- Київ — 15 511 випадків;
- Київська область — 6 370 випадків;
- Львівська область — 16 073 випадки;
- Луганська область — 448 випадків;
- Миколаївська область — 1 690 випадків;
- Одеська область — 8 721 випадок;
- Полтавська область — 997 випадків;
- Рівненська область — 9 860 випадків;
- Сумська область — 2 070 випадків;
- Тернопільська область — 7 580 випадків;
- Харківська область — 11 202 випадки;
- Херсонська область — 518 випадків;
- Хмельницька область — 3 253 випадки;
- Чернівецька область — 11 431 випадок;
- Черкаська область — 2 046 випадків;
- Чернігівська область — 2 450 випадків.
За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 25 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 997 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 573 жителі області, продовжують лікування 402 людини.
Джерело: facebook.com/poltavaoda
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 386 (12 нових випадків);
- Кременчук – 170 (1 новий випадок);
- Полтавський район – 44;
- Горішні Плавні – 44;
- Миргород – 39 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 33;
- Кобеляцький район – 28;
- Лубни – 25;
- Гадяч – 24 (1 новий випадок);
- Шишацький район – 22 (3 нові випадки);
- Машівський район – 17 (2 нові випадки);
- Гребінківський і Зіньківський райони – по 16;
- Диканський район – 15 (4 нові випадки);
- Глобинський район – 13;
- Котелевський і Хорольський райони – по 11;
- Гадяцький і Лохвицький райони – по 10;
- Пирятинський район – 8 (уточнені дані);
- Козельщинський, Лубенський і Миргородський райони – по 8;
- Решетилівський район – 6 (1 новий випадок);
- Карлівський, Оржицький і Чутівський райони – по 6;
- Великобагачанський район – 4;
- Новосанжарський район – 3.