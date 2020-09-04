Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

2 411 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 721

 

У Полтавській області +25 нових інфікованих

Станом на ранок 8 вересня в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 934 людей, 63 546 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 411 нових випадків. Таку інформацію повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 940 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 450 випадків;
  • Волинська область — 5 943 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 843 випадки;
  • Донецька область — 1 675 випадків;
  • Житомирська область — 3 812 випадків;
  • Закарпатська область — 8 180 випадків;
  • Запорізька область — 1 981 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 508 випадків;
  • Кіровоградська область — 867 випадків;
  • Київ — 15 511 випадків;
  • Київська область — 6 370 випадків;
  • Львівська область — 16 073 випадки;
  • Луганська область — 448 випадків;
  • Миколаївська область — 1 690 випадків;
  • Одеська область — 8 721 випадок;
  • Полтавська область — 997 випадків;
  • Рівненська область — 9 860 випадків;
  • Сумська область — 2 070 випадків;
  • Тернопільська область — 7 580 випадків;
  • Харківська область — 11 202 випадки;
  • Херсонська область — 518 випадків;
  • Хмельницька область — 3 253 випадки;
  • Чернівецька область — 11 431 випадок;
  • Черкаська область — 2 046 випадків;
  • Чернігівська область — 2 450 випадків.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 25 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 997 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 573 жителі області, продовжують лікування 402 людини.


Джерело: facebook.com/poltavaoda


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 386 (12 нових випадків);
  • Кременчук – 170 (1 новий випадок);
  • Полтавський район – 44;
  • Горішні Плавні – 44;
  • Миргород – 39 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 33;
  • Кобеляцький район – 28;
  • Лубни – 25;
  • Гадяч – 24 (1 новий випадок);
  • Шишацький район – 22 (3 нові випадки);
  • Машівський район – 17 (2 нові випадки);
  • Гребінківський і Зіньківський райони – по 16;
  • Диканський район – 15 (4 нові випадки);
  • Глобинський район – 13;
  • Котелевський і Хорольський райони – по 11;
  • Гадяцький і Лохвицький райони – по 10;
  • Пирятинський район – 8 (уточнені дані);
  • Козельщинський, Лубенський і Миргородський райони – по 8;
  • Решетилівський район – 6 (1 новий випадок);
  • Карлівський, Оржицький і Чутівський райони – по 6;
  • Великобагачанський район – 4;
  • Новосанжарський район – 3.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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