2 411 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

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Станом на ранок 8 вересня в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 934 людей, 63 546 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 411 нових випадків. Таку інформацію повідомляє МОЗ України.





Загалом проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 940 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 450 випадків;

Волинська область — 5 943 випадки;

Дніпропетровська область — 2 843 випадки;

Донецька область — 1 675 випадків;

Житомирська область — 3 812 випадків;

Закарпатська область — 8 180 випадків;

Запорізька область — 1 981 випадок;

Івано-Франківська область — 10 508 випадків;

Кіровоградська область — 867 випадків;

Київ — 15 511 випадків;

Київська область — 6 370 випадків;

Львівська область — 16 073 випадки;

Луганська область — 448 випадків;

Миколаївська область — 1 690 випадків;

Одеська область — 8 721 випадок;

Полтавська область — 997 випадків;

Рівненська область — 9 860 випадків;

Сумська область — 2 070 випадків;

Тернопільська область — 7 580 випадків;

Харківська область — 11 202 випадки;

Херсонська область — 518 випадків;

Хмельницька область — 3 253 випадки;

Чернівецька область — 11 431 випадок;

Черкаська область — 2 046 випадків;

Чернігівська область — 2 450 випадків.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 25 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 997 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 573 жителі області, продовжують лікування 402 людини.





Джерело: facebook.com/poltavaoda





Географія поширення інфекції: