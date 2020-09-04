Гроза ДЮФЛУ: 4 команди «Кремінь» з перемог стартували у чемпіонаті

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 358

Вихованці «Кременя» з позитивної ноти розпочали змагання в ДЮФЛУ

5-6 вересня після зупиненого чемпіонату в Дитячо-юнацькій футбольній лізі через пандемію коронавірусу відновився чемпіонат серед юних футболістів. Усі 4 футбольні команди «Кремінь», які грають у Вищій лізі ДЮФЛУ, перемогли суперників. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».





«Кремінь» U-14 у Дніпрі переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 4:1. Наступний матч кременчужани зіграють також в Дніпрі проти місцевого МДЮСШ.

«Кремінь» U-15 вдома переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 3:2.

«Кремінь» U-16 переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 3:0.

Жирну крапку поставили найстарші вихованці «Кремінь» U-17, які розгромили суперника з рахунком - 8:0. Кременчужани без шансів обіграли ДЮСШ-2 у Дніпрі.



