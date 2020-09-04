Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Гроза ДЮФЛУ: 4 команди «Кремінь» з перемог стартували у чемпіонаті

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 358

 

Вихованці «Кременя» з позитивної ноти розпочали змагання в ДЮФЛУ

5-6 вересня після зупиненого чемпіонату в Дитячо-юнацькій футбольній лізі через пандемію коронавірусу відновився чемпіонат серед юних футболістів. Усі 4 футбольні команди «Кремінь», які грають у Вищій лізі ДЮФЛУ, перемогли суперників. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».


 

«Кремінь» U-14 у Дніпрі переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 4:1. Наступний матч кременчужани зіграють також в Дніпрі проти місцевого МДЮСШ.

 

 

 

«Кремінь» U-15 вдома переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 3:2. 

 

 

 

«Кремінь» U-16 переміг ДЮСШ-2 з рахунком - 3:0. 

 

 

 

Жирну крапку поставили найстарші вихованці «Кремінь» U-17, які розгромили суперника з рахунком - 8:0. Кременчужани без шансів обіграли ДЮСШ-2 у Дніпрі. 


2
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь ДЮФЛУ
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх