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Кременчужанка поспілкувалася з «працівником» банку і втратила шість тисяч гривень

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 606

Без грошей залишилася пенсіонерка

7 серпня до поліції звернулася 67-річна кременчужанка, яку обманули шахраї. Пенсіонерка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа та назвалася працівником банку. Під приводом розблокування банківської картки «працівник» викрав у жінки 6200 грн, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


Нагадаймо, щоб не віддати гроші шахраям, пам'ятайте - справжні банківські працівники не запитують даних щодо картки. Мова йде про пін-код, термін дії карти та CVV-код. Якщо особа намагається з'ясувати цю інформацію, то припиніть з нею розмову та зателефонуйте на офіційний номер гарячої лінії банку.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

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