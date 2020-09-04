Кременчужанка поспілкувалася з «працівником» банку і втратила шість тисяч гривень

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 606

7 серпня до поліції звернулася 67-річна кременчужанка, яку обманули шахраї. Пенсіонерка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа та назвалася працівником банку. Під приводом розблокування банківської картки «працівник» викрав у жінки 6200 грн, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





Нагадаймо, щоб не віддати гроші шахраям, пам'ятайте - справжні банківські працівники не запитують даних щодо картки. Мова йде про пін-код, термін дії карти та CVV-код. Якщо особа намагається з'ясувати цю інформацію, то припиніть з нею розмову та зателефонуйте на офіційний номер гарячої лінії банку.