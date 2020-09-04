У Кременчуці чоловік пограбував підлітка

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 1 210 Коментарів: 3

7 вересня до правоохоронців звернулась 41-річна кременчужанка. Вона повідомила, що 6 вересня пограбували її 14-річного сина - невідома особа відібрала сумку. Жінка зазначила, що в сумці був мобільний телефон та особисті речі дитини, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Наразі правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до пограбування неповнолітнього хлопця. Правопорушником виявився 59-річний кременчужанин. За попередньою версією слідства, 6 вересня, з 17.00 до 18.00, на одному із дитячих майданчиків фігурант відібрав сумку в 14-річного хлопця, завдавши збитків на суму близько 8 тисяч гривень.





За даним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4-ох років позбавлення волі.





Тривають слідчі дії.