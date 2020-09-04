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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік пограбував підлітка

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 1 210 Коментарів: 3

 

Ймовірного грабіжника затримали

7 вересня до правоохоронців звернулась 41-річна кременчужанка. Вона повідомила, що 6 вересня пограбували її 14-річного сина - невідома особа відібрала сумку. Жінка зазначила, що в сумці був мобільний телефон та особисті речі дитини, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


Наразі правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до пограбування неповнолітнього хлопця. Правопорушником виявився 59-річний кременчужанин. За попередньою версією слідства, 6 вересня, з 17.00 до 18.00, на одному із дитячих майданчиків фігурант відібрав сумку в 14-річного хлопця, завдавши збитків на суму близько 8 тисяч гривень.


 

За даним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4-ох років позбавлення волі.


Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж подросток
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

114
VladimirS:
Сьогодні, 14:16

Старый "чорт" решил поправить своё материальное положение?

Или после посещения "наливайки" вспомнил свою гопниковую молодость?


4 0
331
cheh_a:
Сьогодні, 16:38

на мед не хватало

на харьков..


2 0
939
Angel737:
Сьогодні, 17:22

Сейчас всем тяжело, кто из рабочих семей.

Ну дак иди, подрабатывай.

А то у ребёнка отнять.

Фууу. Ганьба!


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