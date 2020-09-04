Футболісти «Кременя» у Луцьку відкривають новий сезон

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 365

Сьогодні, 5 вересня, футболісти «Кременя» у Луцьку відкривають новий сезон матчем проти «Волині». Цей матч стане дебютним для тренера «Волині» Василя Сачка. На відміну від «Кременя», який зіграв у Кубку України, де наставник кременчужан дебютував на посту головного тренера – «Волинь» проведе перший матч.

Посилання на пряму трансляцію з’явиться за кілька годин до матчу.





Суддівські призначення



Головний арбітр: Павло Дубровець (Житомир)

Арбітри: Ростислав Якимик (Львів), Юрій Суряк (Львів)

4-й арбітр: Вадим Подригуля (Луцьк)

Спостерігач арбітражу: Ігор Овчар (Івано-Франківськ)



Історія протистоянь



«Кремінь» та «Волинь» за свою історію зустрічалися 28 раз. Команди один проти одного добре грають на власному полі. Статистика однакова для обох команд: 11 перемог, 6 нічиїх та 11 поразок.

Чемпіонат СРСР клас «Б» 1963 р., УРСР, 1 зона:

6.07.1963 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Примостка, Єфименко, Еверсов)

10.10.1963 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:2 (Чайковський-2 - ?, ?)

Клас «Б» 1967 р., УРСР, 1 зона:

24.06.1967 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0 (Сприкут)

20.08.1967 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:1 (Попов-2 – Трефилов)

Класс «Б» 1969 р., УРСР, 1 зона:

12.06.1969 «Торпедо» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 0:0

17.09.1969 «Дніпро» (Кременчук) - «Торпедо» (Луцьк) – 4:0 (Блуд, Огарь, Сприкут-2)

Друга ліга 1989 р., 6 зона:

20.05.1989 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:0 (Дикий)

18.08.1989 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 2:2 (Линин, Мальованець - ?, ?)

Друга ліга (буферна зона - Захід) 1990 р.:

17.04.1990 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 2:0 (Лозинський, Лактіонов) 04.08.1990 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (?, ?, ?)

Друга ліга (буферна зона - Захід) 1991 р.:

27.04.1991 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:1

12.08.1991 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

Чемпіонат України

Вища ліга – 1992/93 р.:

25.10.1992 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1 (Дикий-2 – Данилишин) 11.04.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Янковський, Федьков-2)

Вища ліга - 1993/1994 р.:

28.08.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)

5.06.1994 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:1 (Мозолюк – Коновальчук)

Вища ліга 1994/1995 р.:

8.11.1994 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)

10.03.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:2 (Солодкий-2, Шевчук – Казмирчук, Лукаш)

Вища ліга 1995/1996 р.:

10.09.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:0 (Сухарев, Мозолюк)

5.06.1996 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) - 3:2 (Матвеєв, И.Карпонай-2 – Богунов)

Перша ліга 1997/1998 р.:

2.09.1997 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Гуменяк, Драницький, Шпирка)

19.05.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) 2:1 (Высокос, Продан - Яцурак) Перша ліга 1998/1999 р.:

17.09.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 0:3 (Гуменяк, Маковей, Гордун) 8.05.1999 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 0:1 (Головатий)

Перша ліга 2017/2018 р.:

30.08.2017 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 3:1 (Богданов, Степанчук, Боровський - Марчук)

6.04.2018 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Герасимюк, Болденков, Яковлев)

Перша ліга 2019/2020 р.:

4.09.2019 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Горопевшек, Ченбай-автогол, Пономар)

04.07.2020 «Кремінь» - «Волинь» - 1:1 (Сула 53 - Кожанов 90+1 пенальті)