Вночі п'яний кермувальник розсікав Кременчуком без водійського посвідчення

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4 вересня близько 3.00 кременчуцькі патрульні виявили чергового п'яного керманича.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, на вулиці Лейтенанта Дніпрова інспектори зупинили ВАЗ 2103, водій якого керував автівкою з порушенням ПДР. Під час спілкування з чоловіком поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд він категорично відмовився.





Інспектори склали на керманича адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.