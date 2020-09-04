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Надзвичайні новини

Вночі п'яний кермувальник розсікав Кременчуком без водійського посвідчення

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 435

 

Інспектори склали на керманича протокол та постанову

4 вересня близько 3.00 кременчуцькі патрульні виявили чергового п'яного керманича.


За інформацією патрульної поліції Кременчука, на вулиці Лейтенанта Дніпрова інспектори зупинили ВАЗ 2103, водій якого керував автівкою з порушенням ПДР. Під час спілкування з чоловіком поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд він категорично відмовився.


Інспектори склали на керманича адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель водительское удостоверение полиция
компанія «Інтера Люкс»
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