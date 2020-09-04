Коронавірус неприємно вражає: за добу його виявили майже у 3 тисяч українців

На Полтавщині захворіла 31 людина
Коронавірус неприємно вражає: в Україні зафіксовано 2 836 випадків COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.
За даними МОЗ, станом на 9.00 5 вересня в Україні налічують 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали (добу – 1 036 людей). Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 324 випадки;
- Волинська область — 5 791 випадок;
- Дніпропетровська область — 2 625 випадків;
- Донецька область — 1 591 випадок;
- Житомирська область — 3 622 випадки;
- Закарпатська область — 7 988 випадків;
- Запорізька область — 1 848 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 011 випадків;
- Кіровоградська область — 846 випадків;
- м. Київ — 14 792 випадки;
- Київська область — 6 105 випадків;
- Львівська область — 15 507 випадків;
- Луганська область — 415 випадків;
- Миколаївська область — 1 504 випадки;
- Одеська область — 8 260 випадків;
- Полтавська область — 916 випадків;
- Рівненська область — 9 634 випадки;
- Сумська область — 1 769 випадків;
- Тернопільська область — 7 067 випадків;
- Харківська область — 10 692 випадки;
- Херсонська область — 464 випадки;
- Хмельницька область — 2 979 випадків;
- Чернівецька область — 10 958 випадків;
- Черкаська область — 1 849 випадків;
- Чернігівська область — 2 230 випадків.
Полтавська ОДА повідомляє, що за добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 31 людини:
- у Полтаві – 19 нових випадків;
- у Кременчуці, Лубенському районі, на Машівщині, Глобинщині, Диканщині, Новосанжарщині – по одному відповідно;
- у Миргороді, Миргородському районі, на Хорольщині – по два.
Наразі одужали 562 жителі області, продовжують лікування 332 людини.