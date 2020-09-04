Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус неприємно вражає: за добу його виявили майже у 3 тисяч українців

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На Полтавщині захворіла 31 людина

Коронавірус неприємно вражає: в Україні зафіксовано 2 836 випадків COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.


За даними МОЗ, станом на 9.00 5 вересня в Україні налічують 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали (добу – 1 036 людей). Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 324 випадки;
  • Волинська область — 5 791 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2 625 випадків;
  • Донецька область — 1 591 випадок;
  • Житомирська область — 3 622 випадки;
  • Закарпатська область — 7 988 випадків;
  • Запорізька область — 1 848 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 011 випадків;
  • Кіровоградська область — 846 випадків;
  • м. Київ — 14 792 випадки;
  • Київська область — 6 105 випадків;
  • Львівська область — 15 507 випадків;
  • Луганська область — 415 випадків;
  • Миколаївська область — 1 504 випадки;
  • Одеська область — 8 260 випадків;
  • Полтавська область — 916 випадків;
  • Рівненська область — 9 634 випадки;
  • Сумська область — 1 769 випадків;
  • Тернопільська область — 7 067 випадків;
  • Харківська область — 10 692 випадки;
  • Херсонська область — 464 випадки;
  • Хмельницька область — 2 979 випадків;
  • Чернівецька область — 10 958 випадків;
  • Черкаська область — 1 849 випадків;
  • Чернігівська область — 2 230 випадків.

 

Полтавська ОДА повідомляє, що за добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 31 людини:

  • у Полтаві – 19 нових випадків;
  • у Кременчуці, Лубенському районі, на Машівщині, Глобинщині, Диканщині, Новосанжарщині – по одному відповідно;
  • у Миргороді, Миргородському районі, на Хорольщині – по два.

Наразі одужали 562 жителі області, продовжують лікування 332 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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