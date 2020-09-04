Коронавірус неприємно вражає: за добу його виявили майже у 3 тисяч українців

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На Полтавщині захворіла 31 людина

Коронавірус неприємно вражає: в Україні зафіксовано 2 836 випадків COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.





За даними МОЗ, станом на 9.00 5 вересня в Україні налічують 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали (добу – 1 036 людей). Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 324 випадки;

Волинська область — 5 791 випадок;

Дніпропетровська область — 2 625 випадків;

Донецька область — 1 591 випадок;

Житомирська область — 3 622 випадки;

Закарпатська область — 7 988 випадків;

Запорізька область — 1 848 випадків;

Івано-Франківська область — 10 011 випадків;

Кіровоградська область — 846 випадків;

м. Київ — 14 792 випадки;

Київська область — 6 105 випадків;

Львівська область — 15 507 випадків;

Луганська область — 415 випадків;

Миколаївська область — 1 504 випадки;

Одеська область — 8 260 випадків;

Полтавська область — 916 випадків;

Рівненська область — 9 634 випадки;

Сумська область — 1 769 випадків;

Тернопільська область — 7 067 випадків;

Харківська область — 10 692 випадки;

Херсонська область — 464 випадки;

Хмельницька область — 2 979 випадків;

Чернівецька область — 10 958 випадків;

Черкаська область — 1 849 випадків;

Чернігівська область — 2 230 випадків.

Полтавська ОДА повідомляє, що за добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 31 людини:

у Полтаві – 19 нових випадків;

у Кременчуці, Лубенському районі, на Машівщині, Глобинщині, Диканщині, Новосанжарщині – по одному відповідно;

у Миргороді, Миргородському районі, на Хорольщині – по два.

Наразі одужали 562 жителі області, продовжують лікування 332 людини.