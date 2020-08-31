«ДОВІРА» йде на вибори по всій Полтавській області

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 501

Партія «Довіра» ухвалила рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Це рішення було ухвалено на другому позачерговому з’їзді партії. «Довіра» висуне своїх кандидатів на посади голів громад та депутатів до рад усіх рівнів по всій області.

Ініціатором створення політичної партії «Довіра» виступив народний депутат України від 147 округу Полтавщини, Олег Кулініч.





«Наша політична сила, на відміну від інших, в своїй діяльності, програмі та цілях опирається не на політичні гасла чи пусті обіцянки, а на вічні людські цінності. Це любов до дітей, повага до батьків, любов до рідного краю. Це порядність, відповідальність, компетентність, взаємодомога. Але основною цінністю, без якої неможливі всі вищеперелічені, є довіра. Без довіри неможливо побудувати стосунки ні в родині, ні в громаді, ні в країні. Саме тому ми маємо повернути в наше життя довіру», - заявив ініціатор створення партії «Довіра» Олег Кулініч.





До команди «Довіри» приєднався голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, майже половина діючих успішних голів об’єднаних громад Полтавщини, рейтингові обласні депутати, громадські діячі, лікарі, викладачі, працівники аграрного сектору та промисловці області.





«У нас в партії зібралися місцеві люди, ми добре знаємо свій край. Я переконана, зараз формується потужна команда «ДОВІРИ» на всіх рівнях – від громади до Верховної Ради, де нашу область підтримує народний депутат України, ініціатор створення «Довіри» Олег Іванович Кулініч. Тому не варто сумніватися - нам багато чого вдасться», – заявила на з’їзді голова Полтавської обласної організації «Довіри» Галина Мусієць.





«Зараз як ніколи треба уміти єднатися, скільки всього ще треба і можна зробити для країни, один для одного. Після нас житимуть наші діти, онуки і те, що ми робимо зараз, в будь-якому випадку вплине на їх життя потім», - відзначила Галина Мусієць.





Учасники з’їзду висловили впевненість у тому, що до рад усіх рівнів на Полтавщині вдасться провести потужну професійну команди «Довіри», яка працюватиме на благо людей, Полтавщини та всієї України.





«Батьківщина літературної української мови, житниця України, один із провідних регіонів із видобутку нафти і газу, край із багатою історією – все це про нашу Полтавщину. Ми розуміємо, що у кожного, навіть найрозвинутішого краю, можуть бути важкі часи. І вийти з таких періодів допоможуть лише ті, хто вболіває за нього. Варто задуматися, кому слід довірити розвиток рідної області: зайдам із солодкими обіцянками чи тим, хто народився, виріс і живе на Полтавщині і Полтавщиною.





Ми звикли, що наші проблеми ігнорують. Ми звикли, що варто самим розбиратися і боротися за краще майбутнє. Вибори багато разів показали: хочеш, аби про проблеми області почули – обирай місцеву партію! «ДОВІРА» – об’єднала патріотів Полтавського краю, які все життя пропрацювали задля його розвитку» - йдеться у зверненні учасників з’їзду.