На Полтавщині вшанували пам'ять з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 345

У Полтаві представники обласної та міської влади, військовослужбовці, поліцейські, громадські діячі та працівники сфери культури поклали квіти до Вічного вогню, що на Меморіалі Солдатської Слави. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.





Захід провели з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.





У цей день у населених пунктах Полтавщини також відбудуться покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих воїнів.





За інформацією Українського інституту національної пам’яті, у Другій світовій війні взяли участь 80% людства, бойові дії велися у 2/3 існуючих на той момент держав.





Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема, Голокост), а також уперше і востаннє використана атомна зброя. До армій ворожих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдатів, загальні втрати серед військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.





Сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939-1945 років наразі оцінюються у понад вісім мільйонів осіб. Для поповнення демографічних втрат воєнного періоду знадобилося близько 25 років.