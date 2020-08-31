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Надзвичайні новини, Полтавщина

Викрадення елітних машин у Полтаві - досудове розслідування завершили

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Правоохоронці знайшли три «цілі» автівки, а одну - у розібраному стані

Детективи слідчого управління поліції Полтавщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно організованої групи осіб, які упродовж березня-квітня 2020 року викрали чотири автомобілі у полтавців. До складу групи входили двоє мешканців Чернігівщини та один мешканець Полтави, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Чоловіки переважно викрадали елітні марки автомобілів. Зокрема такі як Toyota та Land Rover. Загальна сума заподіяних збитків складає понад 3 млн грн.


Під час обшуків три з чотирьох викрадених автомобілів виявили та повернули власникам, а один автомобіль був у розукомплектованому стані.


Фігурантам кримінального провадження інкримінується вчинення правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, вчинених повторно, організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua Джерело відео: www.youtube.com, поліція Полтавщини
Теги: угон машина Полтава
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