Викрадення елітних машин у Полтаві - досудове розслідування завершили

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 0

Правоохоронці знайшли три «цілі» автівки, а одну - у розібраному стані

Детективи слідчого управління поліції Полтавщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно організованої групи осіб, які упродовж березня-квітня 2020 року викрали чотири автомобілі у полтавців. До складу групи входили двоє мешканців Чернігівщини та один мешканець Полтави, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Чоловіки переважно викрадали елітні марки автомобілів. Зокрема такі як Toyota та Land Rover. Загальна сума заподіяних збитків складає понад 3 млн грн.





Під час обшуків три з чотирьох викрадених автомобілів виявили та повернули власникам, а один автомобіль був у розукомплектованому стані.





Фігурантам кримінального провадження інкримінується вчинення правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, вчинених повторно, організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.



