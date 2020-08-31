COVID-19 за добу: +2 495 в Україні, +24 на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 233 Коментарів: 1

У Полтавській області вже 832 випадки захворювання

В Україні зафіксовано 2 495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на сьогодні, 2 вересня.





З початку епідемії в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Про це інформує МОЗ України.





Зробили 1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4109 випадків;

Волинська область — 5589 випадків;

Дніпропетровська область — 2454 випадки;

Донецька область — 1505 випадків;

Житомирська область — 3442 випадки;

Закарпатська область — 7697 випадків;

Запорізька область — 1657 випадків;

Івано-Франківська область — 9522 випадки;

Кіровоградська область — 826 випадків;

м. Київ — 13 878 випадків;

Київська область — 5842 випадки;

Львівська область — 14 907 випадків;

Луганська область — 346 випадків;

Миколаївська область — 1320 випадків;

Одеська область — 7697 випадків;

Полтавська область — 832 випадки;

Рівненська область — 9396 випадків;

Сумська область — 1571 випадок;

Тернопільська область — 6395 випадків;

Харківська область — 9640 випадків;

Херсонська область — 424 випадки;

Хмельницька область — 2630 випадків;

Чернівецька область — 10 487 випадків;

Черкаська область — 1642 випадки;

Чернігівська область — 1990 випадків.

За минулу добу на Полтавщині, як повідомляє Полтавська ОДА, зафіксували 24 нові випадки захворювання на коронавірус.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 298 (11 нових випадків),

Кременчук – 159 (1 новий випадок),

Горішні Плавні – 41,

Полтавський район – 36 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 33,

Миргород – 29,

Кобеляцький район – 26 (1 новий випадок),

Лубни – 23 (2 нові випадки),

Гадяч – 23,

Зіньківський район – 15,

Гребінківський район – 14 (2 нові випадки),

Машівський район – 13 (1 новий випадок),

Шишацький район – 12 (1 новий випадок),

Глобинський район – 11,

Котелевський район – 10 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 10,

Диканський район – 9 (2 нові випадки),

Лохвицький район – 9,

Хорольський район – 8,

Лубенський, Пирятинський і Козельщинський райони – по 7,

Чутівський район – 6,

Карлівський, Миргородський, Оржицький і Решетилівський райони – по 5,

Великобагачанський район – 4,

Новосанжарський район – 2.



