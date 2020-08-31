COVID-19 за добу: +2 495 в Україні, +24 на Полтавщині

У Полтавській області вже 832 випадки захворювання
В Україні зафіксовано 2 495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на сьогодні, 2 вересня.
З початку епідемії в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Про це інформує МОЗ України.
Зробили 1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4109 випадків;
- Волинська область — 5589 випадків;
- Дніпропетровська область — 2454 випадки;
- Донецька область — 1505 випадків;
- Житомирська область — 3442 випадки;
- Закарпатська область — 7697 випадків;
- Запорізька область — 1657 випадків;
- Івано-Франківська область — 9522 випадки;
- Кіровоградська область — 826 випадків;
- м. Київ — 13 878 випадків;
- Київська область — 5842 випадки;
- Львівська область — 14 907 випадків;
- Луганська область — 346 випадків;
- Миколаївська область — 1320 випадків;
- Одеська область — 7697 випадків;
- Полтавська область — 832 випадки;
- Рівненська область — 9396 випадків;
- Сумська область — 1571 випадок;
- Тернопільська область — 6395 випадків;
- Харківська область — 9640 випадків;
- Херсонська область — 424 випадки;
- Хмельницька область — 2630 випадків;
- Чернівецька область — 10 487 випадків;
- Черкаська область — 1642 випадки;
- Чернігівська область — 1990 випадків.
За минулу добу на Полтавщині, як повідомляє Полтавська ОДА, зафіксували 24 нові випадки захворювання на коронавірус.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 298 (11 нових випадків),
- Кременчук – 159 (1 новий випадок),
- Горішні Плавні – 41,
- Полтавський район – 36 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 33,
- Миргород – 29,
- Кобеляцький район – 26 (1 новий випадок),
- Лубни – 23 (2 нові випадки),
- Гадяч – 23,
- Зіньківський район – 15,
- Гребінківський район – 14 (2 нові випадки),
- Машівський район – 13 (1 новий випадок),
- Шишацький район – 12 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 11,
- Котелевський район – 10 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 10,
- Диканський район – 9 (2 нові випадки),
- Лохвицький район – 9,
- Хорольський район – 8,
- Лубенський, Пирятинський і Козельщинський райони – по 7,
- Чутівський район – 6,
- Карлівський, Миргородський, Оржицький і Решетилівський райони – по 5,
- Великобагачанський район – 4,
- Новосанжарський район – 2.