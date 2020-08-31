Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: +2 495 в Україні, +24 на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 233 Коментарів: 1

 

У Полтавській області вже 832 випадки захворювання

В Україні зафіксовано 2 495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на сьогодні, 2 вересня.


З початку епідемії в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Про це інформує МОЗ України.


Зробили 1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4109 випадків;
  • Волинська область — 5589 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2454 випадки;
  • Донецька область — 1505 випадків;
  • Житомирська область — 3442 випадки;
  • Закарпатська область — 7697 випадків;
  • Запорізька область — 1657 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9522 випадки;
  • Кіровоградська область — 826 випадків;
  • м. Київ — 13 878 випадків;
  • Київська область — 5842 випадки;
  • Львівська область — 14 907 випадків;
  • Луганська область — 346 випадків;
  • Миколаївська область — 1320 випадків;
  • Одеська область — 7697 випадків;
  • Полтавська область — 832 випадки;
  • Рівненська область — 9396 випадків;
  • Сумська область — 1571 випадок;
  • Тернопільська область — 6395 випадків;
  • Харківська область — 9640 випадків;
  • Херсонська область — 424 випадки;
  • Хмельницька область — 2630 випадків;
  • Чернівецька область — 10 487 випадків;
  • Черкаська область — 1642 випадки;
  • Чернігівська область — 1990 випадків.

За минулу добу на Полтавщині, як повідомляє Полтавська ОДА, зафіксували 24 нові випадки захворювання на коронавірус.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 298 (11 нових випадків),
  • Кременчук – 159 (1 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 41,
  • Полтавський район – 36 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргород – 29,
  • Кобеляцький район – 26 (1 новий випадок),
  • Лубни – 23 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 23,
  • Зіньківський район – 15,
  • Гребінківський район – 14 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 13 (1 новий випадок),
  • Шишацький район – 12 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 11,
  • Котелевський район – 10 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 10,
  • Диканський район – 9 (2 нові випадки),
  • Лохвицький район – 9,
  • Хорольський район – 8,
  • Лубенський, Пирятинський і Козельщинський райони – по 7,
  • Чутівський район – 6,
  • Карлівський, Миргородський, Оржицький і Решетилівський райони – по 5,
  • Великобагачанський район – 4,
  • Новосанжарський район – 2.


0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин коронавирус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

219
ww:
Сьогодні, 12:07

Чи тестують на наявність вірусу викладачів університету, враховуючи що захворів ректор Загірняк?


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх