Чи повинні кременчуцькі батьки купувати одноразовий посуд для харчування дітей у школах

Зверніть увагу, що батькам не потрібно приносити одноразові серветки, миючі засоби, дезінфектори – за даними мерії, освітянські заклади повністю забезпечені ними
До редакції ТЪ звернулася наша читачка Олена, яка повідомила про те, що у школі від батьків вимагають купувати одноразовий посуд. З нього діти їстимуть на групі продовженого дня. Ось її допис:
«ТелеграфЪ» запитав директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії, чи це дійсно так.
Він відповів, що немає такої вимоги щодо одноразового посуду у Постанові державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня, проте є звернення батьків, які бажають, щоб їхні діти користувалися ним. Тому батьки зможуть придбати сертифіковану продукцію (ці сертифікати передані у Держпродспоживслужбу для перевірки) – посуд – у буфеті. Але хто не бажає, ніяких умов щодо цього немає.
Група продовженого дня працюватиме, харчування здійснюватиметься у звичайному режимі, з використанням багаторазового посуду, який проходитиме відповідну обробку, наприклад, замочування після кожного використання у відповідних розчинах.
Якщо у якихось школах ставлять вимоги щодо одноразового посуду, це незаконно. У такому випадку батьки мають звернутися до департаменту освіти Кременчука або напряму до віцемера Ольги Усанової у Фейсбуці.
За даними мерії, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти повністю забезпечені дезінфекційними та санітарно-гігієнічними засобами, тому батькам це приносити не потрібно.