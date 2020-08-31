Чи повинні кременчуцькі батьки купувати одноразовий посуд для харчування дітей у школах

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 308 Коментарів: 4

Зверніть увагу, що батькам не потрібно приносити одноразові серветки, миючі засоби, дезінфектори – за даними мерії, освітянські заклади повністю забезпечені ними





До редакції ТЪ звернулася наша читачка Олена, яка повідомила про те, що у школі від батьків вимагають купувати одноразовий посуд. З нього діти їстимуть на групі продовженого дня. Ось її допис:

«ТелеграфЪ» запитав директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії, чи це дійсно так.





Він відповів, що немає такої вимоги щодо одноразового посуду у Постанові державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня, проте є звернення батьків, які бажають, щоб їхні діти користувалися ним. Тому батьки зможуть придбати сертифіковану продукцію (ці сертифікати передані у Держпродспоживслужбу для перевірки) – посуд – у буфеті. Але хто не бажає, ніяких умов щодо цього немає.

Група продовженого дня працюватиме, харчування здійснюватиметься у звичайному режимі, з використанням багаторазового посуду, який проходитиме відповідну обробку, наприклад, замочування після кожного використання у відповідних розчинах.



Якщо у якихось школах ставлять вимоги щодо одноразового посуду, це незаконно. У такому випадку батьки мають звернутися до департаменту освіти Кременчука або напряму до віцемера Ольги Усанової у Фейсбуці.





- Хочу доповнити до цього, що так само ніхто не має права вимагати ні серветок одноразових, ні миючих засобів, ні дезінфекторів, все це є у нас, - сказав Геннадій Москалик.



За даними мерії, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти повністю забезпечені дезінфекційними та санітарно-гігієнічними засобами, тому батькам це приносити не потрібно.