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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Чи повинні кременчуцькі батьки купувати одноразовий посуд для харчування дітей у школах

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 308 Коментарів: 4

Зверніть увагу, що батькам не потрібно приносити одноразові серветки, миючі засоби, дезінфектори – за даними мерії, освітянські заклади повністю забезпечені ними

 

До редакції ТЪ звернулася наша читачка Олена, яка повідомила про те, що у школі від батьків вимагають купувати одноразовий посуд. З нього діти їстимуть на групі продовженого дня. Ось її допис:

 

«ТелеграфЪ» запитав директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії, чи це дійсно так.


Він відповів, що немає такої вимоги щодо одноразового посуду у Постанові державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня, проте є звернення батьків, які бажають, щоб їхні діти користувалися ним. Тому батьки зможуть придбати сертифіковану продукцію (ці сертифікати передані у Держпродспоживслужбу для перевірки) – посуд – у буфеті. Але хто не бажає, ніяких умов щодо цього немає.

Група продовженого дня працюватиме, харчування здійснюватиметься у звичайному режимі, з використанням багаторазового посуду, який проходитиме відповідну обробку, наприклад, замочування після кожного використання у відповідних розчинах.


Якщо у якихось школах ставлять вимоги щодо одноразового посуду, це незаконно. У такому випадку батьки мають звернутися до департаменту освіти Кременчука або напряму до віцемера Ольги Усанової у Фейсбуці.


- Хочу доповнити до цього, що так само ніхто не має права вимагати ні серветок одноразових, ні миючих засобів, ні дезінфекторів, все це є у нас, - сказав Геннадій Москалик.


За даними мерії, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти повністю забезпечені дезінфекційними та санітарно-гігієнічними засобами, тому батькам це приносити не потрібно.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: питание школьники карантин

Коментарі: 4

290
Чувааак:
Сьогодні, 14:34

По радіо чув лайфхак - для тих кому лінь мити посуд - надівається одноразовий пакетик на тарілку, а потім після трапези знімається і викидається, і тарілка чиста)))


3 0
1 384
inattentive:
Сьогодні, 14:51

Вообще не предсталяю как дети будут кушать из одноразовой посуды , особенно первое блюдо , ....Или пользоваться одноразовыми , постоянно ломающимися вилками и ложками. (разве что посуда будет " усиленная" бумажная с пленкой , сомневаюсь). 


6 1
6
av666:
Сьогодні, 16:55

Цитата: Чувааак

По радіо чув лайфхак - для тих кому лінь мити посуд - надівається одноразовий пакетик на тарілку, а потім після трапези знімається і викидається, і тарілка чиста)))

Отличный способ! Шикарный! А потом киты и другие обитатели океана из-за таких советчиков задыхаются от пластика и умирают...


0 1
290
Чувааак:
Сьогодні, 17:38

Цитата: av666
А потом киты и другие обитатели океана из-за таких советчиков задыхаются от пластика и умирают...
а від фільтрів з цигарок не задихаються?


0 0

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