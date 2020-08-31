Перше транспортне вересня у Кременчуці: з Молодіжного виїхати важко

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 188

Транспорту таки стало більше, але в години пік все одно не вистачає















Фото: Артем Коваленко, Євгенія Каблучка

Зранку першого вересня, коли збільшився пасажиропотік, ТЪ подивився, що робиться на міських зупинках. Ми побували на Молодіжному, на водоканалі та дісталися центру.





Наш висновок: на зупинках великого аншлагу немає, транспорту таки стало більше порівняно з тією кількістю, що влітку. Але «вивезти» без проблем Молодіжний не вдається.





- Я добиралася на роботу о 8.20 з кінця Молодіжного. Сіла в маршрутку без проблем, але на зупинках Керченська, Козацька, Якова Петруся вона вже не зупинялася, бо місць не було. І взагалі зупинялася лише тоді, коли треба висадити пасажирів, - розповіла наш журналіст Євгенія Каблучка.



На вулиці Героїв України люди шикувалися в чергу, щоб сісти в маршрутку чи тролейбус.





Натомість на Водоканалі вже було більш вільно — скупчення людей на зупинках не спостерігалося.





Нагадаємо, у мерії пообіцяли людям більшу кількість транспорту, а перевізникам — перевірки на дотримання вимог карантину.



