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Перше транспортне вересня у Кременчуці: з Молодіжного виїхати важко

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 188

 

Транспорту таки стало більше, але в години пік все одно не вистачає
Фото: Артем Коваленко, Євгенія Каблучка

Зранку першого вересня, коли збільшився пасажиропотік, ТЪ подивився, що робиться на міських зупинках. Ми побували на Молодіжному, на водоканалі та дісталися центру.


 

Наш висновок: на зупинках великого аншлагу немає, транспорту таки стало більше порівняно з тією кількістю, що влітку. Але «вивезти» без проблем Молодіжний не вдається.


- Я добиралася на роботу о 8.20 з кінця Молодіжного. Сіла в маршрутку без проблем, але на зупинках Керченська, Козацька, Якова Петруся вона вже не зупинялася, бо місць не було. І взагалі зупинялася лише тоді, коли треба висадити пасажирів, - розповіла наш журналіст Євгенія Каблучка.


На вулиці Героїв України люди шикувалися в чергу, щоб сісти в маршрутку чи тролейбус.


 

Натомість на Водоканалі вже було більш вільно — скупчення людей на зупинках не спостерігалося.


Нагадаємо, у мерії пообіцяли людям більшу кількість транспорту, а перевізникам — перевірки на дотримання вимог карантину.


Стоячих не брати, школярів везти безкоштовно: у мерії дали настанови на 1 вересня транспортникам Кременчука
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко, Євгенія Каблучка
Теги: маршрутка тролейбус транспорт

А як ви добиралися на роботу (навчання)?

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