Перше транспортне вересня у Кременчуці: з Молодіжного виїхати важко

Зранку першого вересня, коли збільшився пасажиропотік, ТЪ подивився, що робиться на міських зупинках. Ми побували на Молодіжному, на водоканалі та дісталися центру.
Наш висновок: на зупинках великого аншлагу немає, транспорту таки стало більше порівняно з тією кількістю, що влітку. Але «вивезти» без проблем Молодіжний не вдається.
На вулиці Героїв України люди шикувалися в чергу, щоб сісти в маршрутку чи тролейбус.
Натомість на Водоканалі вже було більш вільно — скупчення людей на зупинках не спостерігалося.
Нагадаємо, у мерії пообіцяли людям більшу кількість транспорту, а перевізникам — перевірки на дотримання вимог карантину.