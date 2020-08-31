У мерії Кременчука зазначили, що епідемічна ситуація дозволяє відкрити школи

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 573 Коментарів: 1

Сьогодні, 31 серпня, у мерії Кременчука відбулося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. На ньому начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що у Кременчуці можна розпочинати освітній процес. За його словами, показник загальної захворюваності на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів складає 3,7. Рівень для зеленої зони - менш як 12.





Також Максим Середа розповів про епідемічну ситуацію у Кременчуці. На сьогодні з початку епідемії у місті інфікувалися коронавірусом 156 осіб. З них 147 одужали, четверо померли. Зараз лікуються п'ятеро осіб. Одна особа на стаціонарному лікуванні, четверо - на амбулаторному лікуванні.





За минулу добу проведено 13 ПЛР-досліджень, позитивних немає. З початку введення протиепідемічних заходів зробили 3154 ПЛР-тестувань, 156 позитивних.





За два місяці проведено 8 074 ІФА-досліджень. Позитивних на імуноглобулін М (свідчить про наявність активної імунної відповіді) - 74, імуноглобулін G (свідчить про наявність антитіл) - 140. 2/3 тестованих не мали клінічних проявів захворювання.





На стаціонарному лікуванні перебувають 25 пацієнтів з пневмоніями. З них 13 дорослих - в інфекційному відділенні, 7 дітей. Щодо дітей, 5 осіб перевірили, результат негативний. Двох мають перевірити сьогодні.





Завантаженість ліжками має складати менш як 50% від ліжкового «коронавірусного» фонду. У Кременчуці - 2,1%.