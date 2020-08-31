На Полтавщині зіштовхнулися дві автівки - одна людина загинула

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30 серпня, близько 12.00, на території колишнього Великобагачанського району сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі «Миргород - Велика Багачка». За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, зіткнулися автомобілі Chevrolet Aveo під керуванням 36-річної водійки та Toyota Land Cruiser Prado, яким керував 60-річний чоловік.





Унаслідок ДТП 31-річна пасажирка автомобіля Chevrolet від отриманих травм загинула на місці події. Водійку автомобіля Chevrolet, а також керманича автомобіля Toyota та 61-річну пасажирку з травмами доставили до медичного закладу.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.