COVID-19 за добу: в Україні + 2481, на Полтавщині +33
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За добу одужали 1055 пацієнтів
29 серпня станом на 9.00 в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 481 новий випадок. Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1055 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3872 випадки;
- Волинська область — 5370 випадків;
- Дніпропетровська область — 2236 випадків;
- Донецька область — 1369 випадків;
- Житомирська область — 3155 випадків;
- Закарпатська область — 7385 випадків;
- Запорізька область — 1520 випадків;
- Івано-Франківська область — 8843 випадки;
- Кіровоградська область — 795 випадків;
- м. Київ — 12 984 випадки;
- Київська область — 5489 випадків;
- Львівська область — 14 168 випадків;
- Луганська область — 295 випадків;
- Миколаївська область — 1118 випадків;
- Одеська область — 6921 випадок;
- Полтавська область — 738 випадків (+33 за добу);
- Рівненська область — 9019 випадків;
- Сумська область — 1398 випадків;
- Тернопільська область — 5705 випадків;
- Харківська область — 8691 випадок;
- Херсонська область — 386 випадків;
- Хмельницька область — 2297 випадків;
- Чернівецька область — 9997 випадків;
- Черкаська область — 1482 випадки;
- Чернігівська область — 1745 випадків.