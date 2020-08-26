Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: в Україні + 2481, на Полтавщині +33

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 344

 

За добу одужали 1055 пацієнтів

29 серпня станом на 9.00 в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 481 новий випадок. Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1055 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3872 випадки;
  • Волинська область — 5370 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2236 випадків;
  • Донецька область — 1369 випадків;
  • Житомирська область — 3155 випадків;
  • Закарпатська область — 7385 випадків;
  • Запорізька область — 1520 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8843 випадки;
  • Кіровоградська область — 795 випадків;
  • м. Київ — 12 984 випадки;
  • Київська область — 5489 випадків;
  • Львівська область — 14 168 випадків;
  • Луганська область — 295 випадків;
  • Миколаївська область — 1118 випадків;
  • Одеська область — 6921 випадок;
  • Полтавська область — 738 випадків (+33 за добу);
  • Рівненська область — 9019 випадків;
  • Сумська область — 1398 випадків;
  • Тернопільська область — 5705 випадків;
  • Харківська область — 8691 випадок;
  • Херсонська область — 386 випадків;
  • Хмельницька область — 2297 випадків;
  • Чернівецька область — 9997 випадків;
  • Черкаська область — 1482 випадки;
  • Чернігівська область — 1745 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
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