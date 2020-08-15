ФК «Кремінь» підписав двох футболістів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 351

Футбольний клуб «Кремінь» підсилили двоє гравців захисник Ілля Брюхов та півзахисник Денис Островський.





Останній клуб захисника Іллі Брюхова краматорський «Авангард», до цього грав в італійському «Торесі» та «Кальярі». В Україні Брюхов грав у молодіжних командах донецьких «Олімпіка» і «Шахтаря», а також «Кременя». Ілля, під керівництвом тренера Анатолія Безуса, був одним з кращих бомбардирів МФК «Кремінь» (U-17) у 2014-2015 роках, забивши 9 голів. Також Ілля у 2017 році дебютував за молодіжну збірну України.













Півзахисник Денис Островський до кінця осені гратиме в нашому клубі на правах оренди. Минулого сезону за першу команду «Оболоні» Островський провів три матчі в чемпіонаті і два - в Кубку України.





«Кремінь» продовжив контракти з голкіпером Андрієм Олійником, захисником Валерієм Курелєхом та півзахисником Євгеном Мурашовим.





Також ФК «Кремінь» покинули захисник Анатолій Клюс та воротар Дмитро Фастов. За обопільною згодою сторін з гравцями не продовжили контракти.