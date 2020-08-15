За ніч у Кременчуці виявили трьох нетверезих водіїв

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Керманичі відмовилися перевірятися на алкотестері, та все одно отримали п'яні протоколи

За нічну зміну кременчуцькі копи виявили на дорогах трьох нетверезих водіїв. За інформацією патрульної поліції, на вулиці Василя Симоненка зупинили вантажівку Volvo. 33-річний водій керував автомобілем, який мав технічні несправності. Під час розгляду справи у керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння.





Інспектори склали на водія адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, який має технічні несправності) КУпАП.





На вулиці Суворова патрульні помітили ВАЗ, водій якого не ввімкнув покажчик повороту. Під час спілкування поліцейські виявили у 33-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння.





На чоловіка склали адмінматеріали: протокол ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 122 (Не подання сигналу світловими покажчиками повороту відповідного напрямку руху) КУпАП.









На проспекті Полтавському патрульні зупинили Москвич-2140, тому що 40-річний водій проїхав на заборонений червоний сигнал світлофору. Крім того, поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння.





Інспектори склали на громадянина адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 122 (Не виконання вимог сигналу світлофору) КУпАП.



