У потягах з’явилася воєнізована охорона: в тих, що курсують через Кременчук, її поки немає

Укрзалізниця запустила перший пасажирський потяг — №9/10 «Київ-Маріуполь» — з воєнізованою охороною. Це сталося після нападу і спроби зґвалтування жінки у поїзді.
В.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що йдеться про власну воєнізовану охорону компанії, яка охороняє потяги, колії, мости, тунелі тощо. Тобто нових працівників не найматимуть. Такі охоронці мають спецзасоби — кийки, кайданки та засоби зв‘язку.
В одному потягу буде двоє охоронців.
Охорона буде поки у 10 потягах:
За словами Юрика, застосувати спецзасоби охоронці можуть, якщо йдеться про «серйозне правопорушення» — пошкодження майна, розпивання алкогольних напоїв, бійку чи порушення громадського порядку. Тоді вони мають право затримати порушника до трьох годин і передати поліцейським на найближчій станції.
В разі порушення охоронці складатимуть протокол, також вони повинні знайти двох свідків, а всі події мають записувати на камеру, щоби потім передати запис поліції.
Як каже начальник київського загону воєнізованої охорони Олександр Задоя, вже створена інструкція для охоронців у потягах, однак показати її УЗ відмовляється, «бо вона потребуватиме змін» — через два тижні з урахуванням перших результатів її змінять.
Водночас Задоя обіцяє, що «скрутити» людину охоронці можуть лише у випадку загрози життю, здоров’ю пасажира, персоналу Укрзалізниці чи них самих.
Ще один важливий момент для пасажирів: через залучення охоронців ціни на квитки підвищувати не будуть.