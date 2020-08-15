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Кременчук, Подорожі

У потягах з’явилася воєнізована охорона: в тих, що курсують через Кременчук, її поки немає

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 500

 

Через залучення охоронців, ціни на квитки підвищувати не будуть

Укрзалізниця запустила перший пасажирський потяг — №9/10 «Київ-Маріуполь» — з воєнізованою охороною. Це сталося після нападу і спроби зґвалтування жінки у поїзді.


В.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що йдеться про власну воєнізовану охорону компанії, яка охороняє потяги, колії, мости, тунелі тощо. Тобто нових працівників не найматимуть. Такі охоронці мають спецзасоби — кийки, кайданки та засоби зв‘язку.


В одному потягу буде двоє охоронців.


«Ми намагатимемося втримати гендерний баланс і будуть в парі працювати чоловік та жінка, де буде не вистачати — лише чоловіки. В команді буде визначений старший. Вони будуть патрулювати вагони десь кожні півгодини», — сказав Юрик.


Охорона буде поки у 10 потягах:

  • №10/9 Маріуполь — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №38/37 Київ — Запоріжжя;
  • №49/50 Київ — Трускавець;
  • №63/64 Харків — Київ;
  • №79/80 Дніпро — Київ;
  • №92/91 Львів — Київ;
  • №102/101 Київ — Херсон;
  • №106/105 Одеса — Київ;
  • №136/135 Київ — Покровськ.


За словами Юрика, застосувати спецзасоби охоронці можуть, якщо йдеться про «серйозне правопорушення» — пошкодження майна, розпивання алкогольних напоїв, бійку чи порушення громадського порядку. Тоді вони мають право затримати порушника до трьох годин і передати поліцейським на найближчій станції.


В разі порушення охоронці складатимуть протокол, також вони повинні знайти двох свідків, а всі події мають записувати на камеру, щоби потім передати запис поліції.


Як каже начальник київського загону воєнізованої охорони Олександр Задоя, вже створена інструкція для охоронців у потягах, однак показати її УЗ відмовляється, «бо вона потребуватиме змін» — через два тижні з урахуванням перших результатів її змінять.


Водночас Задоя обіцяє, що «скрутити» людину охоронці можуть лише у випадку загрози життю, здоров’ю пасажира, персоналу Укрзалізниці чи них самих.


Ще один важливий момент для пасажирів: через залучення охоронців ціни на квитки підвищувати не будуть.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укрзалізниця потяг
компанія «Інтера Люкс»

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