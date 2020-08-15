Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

1 670 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 636

 

На Полтавщині +7

26 серпня станом на 9.00 в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 354 осіб, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1 670 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3677 випадків;
  • Волинська область — 5221 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2055 випадків;
  • Донецька область — 1256 випадків;
  • Житомирська область — 2959 випадків;
  • Закарпатська область — 7143 випадки;
  • Запорізька область — 1439 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8321 випадок;
  • Кіровоградська область — 771 випадок;
  • м. Київ — 12 248 випадків;
  • Київська область — 5211 випадків;
  • Львівська область — 13 560 випадків;
  • Луганська область — 247 випадків;
  • Миколаївська область — 1023 випадки;
  • Одеська область — 6352 випадки;
  • Полтавська область — 684 випадки (+7);
  • Рівненська область — 8737 випадків;
  • Сумська область — 1269 випадків;
  • Тернопільська область — 5104 випадки;
  • Харківська область — 7984 випадки;
  • Херсонська область — 346 випадків;
  • Хмельницька область — 2062 випадки;
  • Чернівецька область — 9541 випадок;
  • Черкаська область — 1305 випадків;
  • Чернігівська область — 1570 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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