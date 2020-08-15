1 670 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу

26 серпня станом на 9.00 в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 354 осіб, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1 670 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3677 випадків;
- Волинська область — 5221 випадок;
- Дніпропетровська область — 2055 випадків;
- Донецька область — 1256 випадків;
- Житомирська область — 2959 випадків;
- Закарпатська область — 7143 випадки;
- Запорізька область — 1439 випадків;
- Івано-Франківська область — 8321 випадок;
- Кіровоградська область — 771 випадок;
- м. Київ — 12 248 випадків;
- Київська область — 5211 випадків;
- Львівська область — 13 560 випадків;
- Луганська область — 247 випадків;
- Миколаївська область — 1023 випадки;
- Одеська область — 6352 випадки;
- Полтавська область — 684 випадки (+7);
- Рівненська область — 8737 випадків;
- Сумська область — 1269 випадків;
- Тернопільська область — 5104 випадки;
- Харківська область — 7984 випадки;
- Херсонська область — 346 випадків;
- Хмельницька область — 2062 випадки;
- Чернівецька область — 9541 випадок;
- Черкаська область — 1305 випадків;
- Чернігівська область — 1570 випадків.