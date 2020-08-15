1 670 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу

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26 серпня станом на 9.00 в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 2 354 осіб, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1 670 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.





Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: