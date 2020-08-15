Оце так купила телефон: 150 тисяч гривень украли в жительки Горішніх Плавнів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 611 Коментарів: 2

До відділення поліції №2 (Горішні Плавні) звернулася 49-річна жінка, котра втратила кругленьку суму. Це сталося під час оформлення онлайн-операції на сайті «OLX» при покупці мобільного телефону, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Шахраї заволоділи грошима жінки в сумі близько 150 тисяч гривень. Кошти знімали частинами з кредитних карток потерпілої. Жінка повідомила, що аферисти отримали доступ до карток та зняли кошти.





Ймовірно, що потерпіла натрапила на фішинг. Це шахрайський метод, під час якого підміняють інтернет-сторінки. Це роблять, щоб отримати особисті дані.





Щоб не втрапити у цю пастку, перевіряйте написання сайту. Фейкові сайти від оригінальних можуть відрізнятися однією чи кількома символами. Також не варто переходити за посиланнями, які надсилає потенційний продавець. Це можуть бути фішинговий сайт. Користуйтеся лише функціоналом сайту.





Джерело: olx.ua